谷歌：搜索沒來無人車來了 剛需還是雞肋

2017年12月13日在上海舉行的谷歌開發者大會上，谷歌宣佈谷歌AI中國中心正式成立。2018年1月17日，谷歌宣佈計劃在中國成立首個人工智能實驗室。6月18日，京東集團和谷歌宣佈，谷歌將以5.5億美元現金投資京東，雙方將結成廣泛的戰略合作夥伴關係。7月18日下午，谷歌在微信里發佈了一款名為“猜畫小歌”的小程序。種種迹象展示著谷歌回歸中國市場的信號，昨日，有網友發現谷歌旗下無人車項目公司Waymo 100%持股的公司，慧摩商務咨詢（上海）有限公司，已於今年5月份在上海註冊完成。公司董事長兼法人為Kevin Bradley Vosen，經營範圍涉及到商務信息咨詢、自動駕駛汽車部件及產品的設計、測試，提供相關配套服務等。

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上海或成為無人車中心

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除了谷歌的進入，特斯拉之前也選擇在上海建廠。更早之前，蔚來、威馬、奇點、遊俠等品牌紛紛將研發中心選在了上海。在無人車領域，谷歌無疑是鼻祖，早在2009年谷歌便啓動了無人駕駛項目，2016年，谷歌推出的Waymo，成為第一家上路測試已經第一家實現完全無人駕駛上路的項目。據悉，Waymo 已經完成了約 1287 萬公里無人駕駛汽車公共道路測試，模擬測試里程達到80.47公里。似乎商業化運行就在眼前。眼下，如此眾多的無人車項目研發在上海齊聚，上海或許最先完成為無人車運營。

無人駕駛意義在哪

如今，無人駕駛無疑是人們最感興趣的話題，也是眾多企業、資本熱衷的領域。除了谷歌、百度、優步等互聯網公司在研究，眾多廠商也紛紛開始了無人駕駛領域的探索，那麽無人駕駛的意義在哪里，對吃瓜群眾有什麽益處。

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目前的無人駕駛併沒有更安全。2016年，一名Model S的車主在自動駕駛模式下與一輛拖拉機掛車發生嚴重碰撞緻死。今年3月份，一輛優步自動駕駛汽車在美國亞利桑那州坦佩市路測時，撞死一名行人，優步因此緊急叫停了無人駕駛項目。谷歌雖然沒有撞人，但也出過事故。今年5月份，谷歌旗下的Waymo無人駕駛測試車，在美國亞利桑那州錢德勒市的一處十字路口，與一輛本田轎車相撞，谷歌Waymo無人駕駛測試車安全員受輕傷，本田車幾乎損毀。許多媒體在宣傳無人駕駛時，強調全世界每年平均因交通事故會奪走大約124萬人的生命，但是目前來看，無人駕駛併沒有更安全。尤其是當無人駕駛和普通司機童同在路上行駛時，人腦與智能機器的差别仍然可能是造成事故的主要原因。

作者：呂品

編輯：賀秋霞

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