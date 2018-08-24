北辰實業6個月少賺1.7% 深耕二線城市 發展長租公寓

北京北辰實業股份有限公司(00588-HK)公佈截至2018年6月30日止6個月之中期業績，實現股東應占利潤7.59億元(人民幣,下同)，比2017年同期7.72億元下跌1.68%。每股溢利22.54分，同比去年下跌1.70%，不派股息。

報告期內，北辰實業實現持續經營收入54.66億元，2017年77.70億元，同比下跌29.65%。被問及營收下降的原因，公司執行董事、總經理李偉東表示，由於結算項目結構變化影響到營收，下半年結轉項目收益會好很多。

發展物業方面，由於在市場經濟條件下，房地產行業的發展與國家經濟形勢和政策導向緊密相關，因此在很大程度上受限於政策的宏觀調控。儘管如此，北辰實業全年240億元的銷售目標已於上半年完成了141億元，今年有望超額完成。

李偉東續指，公司的發展策略隨行業政策而不斷調整，2018年上半年，中國房地產政策宏觀調控力度不減，堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，依據「租售同權」政策導向，公司將重點放在發展長租公寓業務上，向複合地產發展方向轉型，單一的住宅用地拿得少，主要集中在剛性需求量大的二線城市。

據悉，目前北辰實業在全國14個城市佈局，一線、新一線城市如北京、杭州受調控政策影響，新建商品房成交量呈現下跌趨勢，土地流拍數量增加；二線城市剛需足，地價相對不高，雖然政府的限價政策對公司有少許影響，但仍在合理範圍內，所以公司著力深耕地價和房價均較為平穩的現有二線城市。

文：夏雨辰

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