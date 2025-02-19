傳特斯拉選定新德里、孟買展廳地點 正式進軍印度市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 00:00

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據悉，特斯拉自去年底以來一直在尋找展廳地點，打算在印度開展銷售。印度總理莫迪上周在美國會見特斯拉執行長 · 馬斯克，並討論包括太空、交通和科技等多個議題。

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根據知情人士的說法，特斯拉已選定新德里國際機場附近的航空城 (Aerocity) 作為其展廳位置。該地區擁有飯店、零售商店以及全球公司辦公室等設施。

在孟買，特斯拉選擇位於商業和零售中心班德拉柯拉綜合區 (Bandra Kurla Complex)，該地點靠近孟買的機場。兩個展廳的面積均為約 5,000 平方英尺 (約 464.52 平方公尺)。

目前這些展廳的開放日期尚未確定。知情人士表示，這些協議僅涉及展廳，而不包括維修中心，並補充說特斯拉將會經營這些展廳。

截稿前，特斯拉並未立即回應置評請求。此外，特斯拉本周在印度發出 13 個中層職位的招聘廣告，其中包括一些商店和客戶關係經理職位。

據了解，馬斯克長期以來批評印度對電動汽車的高達 100% 的進口稅。特斯拉多次遊說放寬進口稅，但當地汽車製造商反對特斯拉進入市場，認為特斯拉的進駐會影響他們的電動車計畫。