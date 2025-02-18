〈美股早盤〉科技股推動 標普500指數邁向歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-18 22:43

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美股主要指數周二 (18 日) 開盤漲跌互現，其中標普 500 指數在科技股的推升下有望創下歷史新高，儘管全球貿易擔憂加劇、美國通膨擔憂續存，美股依然保持彈性。另一方面，美國和俄羅斯之間的談判增加俄烏戰爭結束的希望，與此同時市場也聚焦本周出爐的美國央行最新貨幣政策會議紀錄。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 70 點或 0.16%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲 0.1%，費城半導體指數漲近 1.4%。

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政經消息方面，俄羅斯和美國在沙烏地阿拉伯舉行會談，可能替川普與俄國總統普丁會晤鋪平道路。美國方面稱這次會談是探索性的，目的是確認莫斯科是否認真對待結束俄烏戰爭。

美銀的一項調查顯示，全球股票是最受投資人歡迎的資產類別，股市的整體情緒依然看漲。基金經理人的現金水準已降至 2010 年以來的最低水準，顯示他們更願意承擔風險。

道富銀行歐洲、中東和非洲 (EMEA) 宏觀戰略主管 Tim Graf 表示：「烏克蘭戰爭結束的前景非常樂觀。這一切的背後是國防開支，這將有利於美國國防承包商，也有利於歐洲的工業和國防承包商。」

與此同時，投資人的注意力重新集中在聯準會 (Fed) 的利率路徑上，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 說，最近的經濟數據支持維持利率不變，直到通膨方面出現更多進展。他的言論幫助美元兌 10 國集團 (十國集團) 其他貨幣走高。

Fed 官員戴莉 (Mary Daly) 和巴爾 (Michael Barr) 將於稍後發表講話，而 Fed 最新一次政策會議的紀要將於周三 (19 日) 公布。

大宗商品方面，高盛集團分析師將黃金年底目標價上調至每盎司 3,100 美元後，黃金繼續上漲至每盎司 2,915 美元左右。今年以來，黃金價格上漲了近 11%。

截至台北時間周一（18 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.79%，至每股 358.65 美元

在特斯拉與印度市場的連結經歷了數年的反覆之後，最近，特斯拉又被爆出可能進軍印度市場的線索。據報導，在特斯拉執行長馬斯克在美國會見印度總理莫迪後，特斯拉就在印度開啟了招募。這或許暗示著，特斯拉考慮在不久後進入印度市場。

百度 (BIDU-US) 早盤股價下跌 6.34%，至每股 91.30 美元

中國搜尋引擎巨擘百度 (09888-HK) 周二公布 2024 會計年度第四季與全年財報，該季營收小幅下滑，主要是受到廣告業務放緩影響，不過好在人工智慧 (AI) 營收撐腰，降幅低於華爾街分析師預期。儘管如此，百度美股 ADR 周二盤前仍走跌，香港上市股票小幅上漲作收。

思科 (CSCO-US) 早盤股價上漲 0.49%，至每股 65.19 美元

儘管許多大型科技股在 2025 年開局不佳，但一些傳統科技公司正重新獲得市場矚目。像思科 (Cisco)(CSCO-US)、IBM(IBM-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 等公司，今年的表現超越預期，並且表明它們在 AI 這一關鍵成長領域中也能成為贏家。這些股票吸引投資人的原因之一是，它們相對於一些更為知名的 AI 股，估值較低且股息回報較具吸引力。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

隨著關稅緊張和持續高企的通膨波動美股，華爾街樂觀預測人士依然鼓勵投資人保持信心。Evercore ISI 分析師 Julian Emanuel 表示，投資人不必擔心重演 2018 年情況，當時川普發動的貿易戰和聯準會 (Fed) 的升息讓股市震盪，標普 500 指數當年下跌 6%，是十年來表現最差。

然而 Emanuel 指出，目前的情況與 2018 年不同，這對股市多頭有利。首先，儘管通膨數據超出預期，但通膨壓力的預期仍然保持穩定，因此沒有理由認為 Fed 會轉向鷹派政策。此外，與蓬勃發展的 AI 領域相關的股票仍然呈現強勁成長，即便這些股票的估值較高。