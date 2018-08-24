華碩ROG撒網高校 攜手遠東科大設置電競教室

繼日前與北市莊敬高職共同打造專業電競訓練室，以及和台北城市科大校園戰隊產學合作，華碩 (2357)ROG 玩家共和國週五(24 日) 宣布再與遠東科大攜手，為全台第一個以培養「選手」為宗旨的「多媒體與遊戲發展管理系」設置電競教室。華碩指出，這次與遠東科大的合作，除採用旗下的 MG248QR 電競顯示器、ROG Strix Fusion 300 電競耳麥、ROG Strix Flare 機械式電競鍵盤與 ROG Gladius II 電競滑鼠等玩家首選，另亦配備 ESC500 G4 工作站，其內建的優異性能不僅通過多項嚴苛測試，亦獲得眾多主流 ISV(獨立軟體開發商)肯定，可輕鬆滿足多媒體遊戲開發及各種娛樂需求。



華碩聯合科技開放平台業務處總經理鐘偉剛表示，新興的電競生態圈串聯遊戲軟體開發、硬體科技以及傳播產業，也是目前各大校園人才培育重點趨勢，而深耕電競已久的 ROG 玩家共和國，希望藉由數十年來純熟技術資源助攻年輕學子，將其實力發揮到極致。



而遠東科大已斥資 2 千萬元打造最新「電競館」、「直播館」與「VR 館」，除教學使用外，亦將成為雲、嘉地區電子競技比賽場地和培訓基地，近期就會接連展開多場校內外賽事。