富士康威州廠改生產6代LCD面板 可能違反與州政府合約

富士康科技集團 (2317-TW) 表示，它仍計畫在威斯康辛州東南部創造 13000 個就業機會，並繼續在 Racine 郡投資 100 億美元。

然而，富士康不再強調是否仍計劃興建一個列在與州政府簽訂多項合約中的液晶顯示面板 (LCD) 工廠，其中一項合約載明為此座工廠提供 40 億美元的激勵計劃。若富士康改變生產計畫，白紙黑字的合約何去何從成為威州當地媒體追逐焦點。

《Journal Sentinel》週四 (23 日) 首先報導此事，因為今年稍早時就有消息傳出該公司有意改變原有的投資計畫。

根據《Journal Sentinel》的報導，富士康表示，他們「在第一階段完成後仍計劃在不久的將來興建一座先進的 LCD 廠。至於是採用 10.5 代技術或者其他技術，要看當時的市場和經濟情況而定。」

在富士康最初的說明中，他們表示新廠園將包括一個數十億美元的薄膜晶體管 (TFT) 液晶顯示器 (LCD) 工廠，一個後端封裝液晶顯示模組，一個專注於製模和模具工藝以及生產終端設備的組裝廠。

據《日經亞洲評論》5 月發表的報導，富士康正在改變一開始的大型平板顯示器的生產計劃，轉而生產用於汽車、個人電腦、平板電腦、移動設備、電視和小眾產品的小型顯示器。

富士康發表公開聲明回應這份報導，重申該公司對威斯康辛州的投資，「我們知道《日經亞洲評論》關於我們在威斯康辛州投資的報導。該報導不準確，與事實不符。」

《密爾沃基商業期刊 (Milwaukee Business Journal Report)》6 月更火上添油地報導指出：「該公司將先興建一座『第六代』工廠。這座工廠比 10.5 代廠小得多且成本更低。產業觀察人士說，六代廠會使用不同的機器生產不同的系列產品。」

在《Racine Journal Times》週三的報導中，富士康科技集團執行官員胡國輝 (Louis Woo) 在該報的編委會上表示，該公司向州和地方官員提出的 13000 個新工作崗位仍然有效，但他們可能建造的工廠可能會改採不同的方向。

據報導，胡國輝在會議中表示，「我們對 (興建) 電視廠並不感興趣。」「我們對垂直整合較感興趣。」這些整合解決方案可以涉及許多領域，包括醫療、製造、辦公自動化或學習。