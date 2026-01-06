鉅亨網記者吳承諦 2026-01-06 16:17

華碩 (2357-TW) 旗下電競品牌 ROG 玩家共和國今 (6) 日宣布，在 2026 消費性電子展（CES）期間舉辦線上發表會，並以「Dare to Innovate」為主題揭開新一代電競產品線。適逢品牌成立 20 週年，華碩此次展示橫跨電競筆電、桌機及周邊等多項新品 。

華碩ROG迎二十週年 搭載輝達Blackwell架構筆電亮相。(圖：shutterstock)

本次展出的焦點鎖定在效能大幅升級的 ROG Zephyrus 系列筆電，其中 G14 與 G16 機型均搭載 Intel Core Ultra Series 3 處理器，展現高達 50 TOPS 的 NPU 算力以應對 AI 運算需求。高階款 ROG Zephyrus G16 更全面導入最新的 NVIDIA Blackwell 架構，支援最高規格 NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡，在手動模式下 GPU TGP 可躍升至 160W，效能增幅最高達 23%，為追求極致行動力的玩家提供強悍戰力 。

除了硬體規格的突破，ROG 更跨足文化領域宣布與知名遊戲工作室 Kojima Productions 展開深度合作，推出聯名款 2 合 1 電競筆電 ROG Flow Z13-KJP。該機種由知名設計師新川洋司親自操刀，機身設計融入標誌性吉祥物 Ludens 元素，內部則搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395 處理器與 50 TOPS NPU，將極致效能與前瞻藝術美學完美融合，展現品牌搶攻創作者與收藏家市場的企圖心 。

在桌上型電腦方面，華碩推出全球首款導入 AniMe Holo 全息風扇的套裝電競主機 ROG G1000，透過獨立艙體設計投影出自定義全息影像，顛覆傳統機殼的視覺體驗。該主機內部規格同樣頂尖，可選配 ROG Astral GeForce RTX 5090 或 AMD Radeon RX 9070 XT 等高階顯示卡，並搭配專為處理器打造的散熱設計，確保在長時間高負載運作下仍能維持穩定效能 。

顯示器產品線亦有重大斬獲，ROG 發布了搭載 RGB Stripe Pixel 技術的 OLED 電競螢幕，以及全球首款配備 240Hz micro-OLED 的 AR 眼鏡 ROG XREAL R1。ROG XREAL R1 透過專屬底座可相容於多種裝置，為玩家在 4 公尺觀看距離下提供等同於 171 吋的虛擬螢幕體驗，宣示品牌在沉浸式顯示技術上的領先地位 。