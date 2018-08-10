〈華碩法說〉手機事業目標Q4達損平水位 明年手貨估增2位數

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今(10)日舉行線上法說，其中手機事業轉盈與否與時間點，仍成法說焦點，執行長沈振來表示，預計第 4 季就會損益兩平，甚至有機會達損平以上小幅獲利，目前有很大的決心與挑戰，而明年目標出貨量成長 2 位數，且每季都要保持獲利。

沈振來說，手機出貨達 400-500 萬台，事業群就可達到損平以上，預期第 4 季將有機會達陣此目標，而原先華碩預期第 3 季就可達損平，此次預期的時間點，時程又稍微遞延。

沈振來強調，華碩藉由三個策略，達到獲利表現，包含價值提升、有效控管庫存，以及供應鏈管理妥善、提升出貨速度，藉此拉高出貨量，並達獲利水準。

沈振來表示，明年手機出貨量來看，仍有機會較今年成長 2 位數，預期明年上半年年增率幅將很大，而下半年年增率則仍可維持正數，但幅度將相對收斂，因今年下半年出貨基期高。

至於 5G 手機進度，沈振來指出，亞洲許多國家包含韓國、美國、歐洲等，對 5G 態度都很積極，而華碩主要晶片搭檔高通 (QCOM-US) 進度也領先，同時也很支持華碩產品，因此預期華碩的 5G 手機可望符合市場期待，但沈振來對實際的時間點，則沒有透露更多。

沈振來也強調，華碩針對手機佈局，將力拚能擠身在全球七大獲利的手機廠中，目前前二大是蘋果與三星，其次是中國廠商華為、OPPO、VIVO 與小米，華碩將是第七家廠商。