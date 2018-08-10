〈華碩法說〉Q3營收將重回千億元 規模經濟未發酵 營益率恐下探3% 

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今(10)日召開線上法說會，展望第 3 季，財務長吳長榮表示，預期 PC 營收季增 15-25%，行動裝置季增 45-55%，零組件包含主機板、VGA 營收估增 10-15%，法人估第 3 季品牌營收將達 1000 億元，季增 24%，營益率則由於未達成規模經濟，估達 3-3.5%，恐較第 2 季下滑。

吳長榮表示，第 3 季營運風險有三個，一是美中貿易糾紛，造成匯率波動劇烈，第 2 季歐元貶值 6%，人民幣也貶值 6%，俄羅斯幣貶幅高達 9%，各種不同匯率波動，使華碩產品報價造成壓力，同時各地區也因貶值而影響終端市場需求。

再者，吳長榮強調，第 3 季原本預計新品將量產推出，可望使營運進入規模經濟，不過部分晶片平台遞延出貨，影響供貨時程，也連帶衝擊部分第 3 季營運表現。

第三，吳長榮認為，歐洲與 EMEA 等市場，由於受匯率貶值壓力影響，加上競爭態勢也轉趨劇烈，華碩在這兩地市場產品上雖具領先性，但對手也加快腳步追趕，影響當地表現。

吳長榮指出，第 3 季營收預期將有合理的成長性，但是在三個挑戰影響下，營益率表現仍有壓力，法人估約落在 3-3.5%，後續若新晶片平台上市，新品量產效益發威，加上第 4 季年底旺季假期需求支撐，預期營益率將逐步獲得改善。