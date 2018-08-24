美國中期選舉首次預測變化！多數電子市場交易者押注民主黨「拿下」眾議院

越來越多交易者預計，經過今年 11 月美國中期選舉，民主黨將成為眾議院多數黨。但美股可能不會受到共和黨失利的影響。

美國愛荷華大學 Tipple 商學院經營的經濟時政博彩和期貨市場線上平台愛荷華電子市場（IEM）顯示，在「美國國會控制權市場」合約中，目前押注民主黨贏得眾議院多數、共和黨贏得參議院多數的交易者首次占比超過 50%。

這是過去三天美國政壇傳出一系列消息之後出現的新預測形勢。華爾街見聞此前提到，「通俄門」的最新進展令市場遭受一定打擊，使川普面臨彈劾的風險。

本周二，川普前律師 Michael Cohen 已就違反競選財務法、銀行詐欺和逃稅等八項指控，與聯邦檢察官達成認罪求情協議。市場擔心 Cohen 可能為了減刑而與檢方合作，給予特別檢察官穆勒的「通俄門」調查更為豐富且能作為法庭證據的資料，進而令川普遭到彈劾。

本周四稍早，福斯新聞播出的採訪中，川普直言，若他遭到彈劾，市場將會崩潰，因為這將危及他繼續為美國創造就業的計劃。



針對川普的彈劾需要由眾議院啟動。考慮到眾議院目前由共和黨一手把握，CNBC 分析稱在中期選舉前這種事情的可能性微乎其微。



CNBC 報導還提到，交易員們認為，市場現在預期川普能逃過彈劾，除非通俄門調查能把他跟俄羅斯操縱 2016 年總統選舉直接聯繫起來。

金融部落格 Zerohedge 指出，如果按照 IEM 電子市場多數押注者的預測結果，民主黨奪走眾議院，參議院仍由共和黨把持，這對川普來說還算好消息。因為就算眾議院發起彈劾，參議院也不會通過彈劾案。

而 IEM 的民主黨勝出交易押注與標普 500 指數的相關性對比顯示，雖然多數交易者預計共和黨會失去眾議院多數席位，但這美股沒有影響。

從歷史來看，尼克松和克林頓這兩位前美國總統遭到彈劾後，股市也並沒有受到過多影響。

Capital Economics 經濟學家 Oliver Jones 指出，在 1998 年 1 月的萊溫斯基醜聞與 1999 年 2 月克林頓彈劾案失敗期間，標普 500 指數甚至上漲了 30%。

無論川普會不會遭到彈劾，都已經成為交易者最近關注的政治熱點。

德意志銀行全球外匯研究聯席主管 Alan Ruskin 本周四報告稱，迄今為止，今天客戶問到最多的問題就是，最近的美國政治時間會怎樣影響美元和其他資產。他認為，中短期內有負面影響，長期影響需要對多個渠道的深入研究才能判斷。