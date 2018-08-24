特斯拉加州工廠失火 發言人：無人傷亡不影響營運

特斯拉 (TSLA-US) 位於加州 Fremont 的汽車工廠傳出失火，火勢已被消防人員撲滅，目前並無人員傷亡。

火災發生在下午 5 點 20 分左右。特斯拉在一份聲明中表示「今天晚上，在圍欄邊上準備回收的一些紙板和運輸材料不甚著火，火勢蔓延到特斯拉停車場附近的一小片草地。」目前火勢已被撲滅。並無人員受傷，廠房也未受損壞。

特斯拉執行長馬斯克隨後也在推特上表示，工廠並沒有因此而受到破壞或造成任何損失。「我當時就在那裡，」他寫道。「南部圍欄邊回收的紙板著火。非常感謝 Fremont 消防部門的快速反應！」

火勢在下午 6 點被消防員撲滅。預計將花費幾個小時來清理現場。

Fremont 消防局表示火勢已經撲滅 (圖: Fremont 消防局的推特)

這家特斯拉位在 Fremont 的汽車工廠僱用了大約 10,000 名工人，占地 370 英畝。該工廠在一年內就傳出多起失火事件，6 月份時就曾傳出火災。

特斯拉正在趕製 Model 3 來達成預定目標。本月早些時候，特斯拉表示，預計到 8 月底 Model 3 的產量將增加到每週 6,000 個。該公司表示，它已經在 7 月份多次達到每週生產約 5,000 輛的 Model 3。不過先前也傳出為了達成生產量，成品良率不高，部分車輛需要重製。

特斯拉發言人表示，火災不會影響工廠的運營，該公司仍預計到 8 月底每週將推出 6,000 輛 Model 3 電動車。

目前該公司的執行長馬斯克正在接受美國證券交易委員會調查，有關於他是否誤導投資者關於 Model 3 的生產進程以及調查他將公司私有化的計劃。