約翰遜終獲連任美眾院議長 川普立即讚聲：美國將受益

鉅亨網新聞中心 2025-01-04 12:00

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美國新國會 3 日開幕，共和黨人麥克約翰遜 (Mike Johnson) 以微弱優勢成功連任眾議院議長，美國候任總統川普隨後在社群媒體上發文祝賀約翰遜連任，表示「我們的國家將受益」，但約翰遜在未來的領導工作中，恐面臨共和黨內部分歧的巨大挑戰。

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在眾議員選舉投票中，約翰遜第一次投票獲得 216 張贊成票，有 3 名共和黨眾議員將票投給了其他候選人，分別是德州眾議員塞爾夫（Keith Self）、肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）和北卡羅來納州眾議員諾曼（Ralph Norman）。

反觀 215 名民主黨眾議員則均將票投給了眾議院少數黨領袖哈基姆 · 傑弗里斯 (Hakeem Jeffries)。

在計票正式結束前，約翰遜成功說服兩名共和黨眾議員改票，最終獲得 218 張贊成票，達到簡單多數支持的門檻。

這次眾議長選舉顯示共和黨「內鬥」仍在繼續。此前有多名保守派共和黨議員對約翰遜連任眾議員持不同意見，儘管川普公開為約翰遜 “背書”，也未能避免投票中曾出現 3 名共和黨議員不支持約翰遜的局面。