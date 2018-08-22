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全球僅美股一枝獨秀 分析師稱「牛市是假新聞」

美股將迎來史上最長牛市。(圖：AFP)
美股將迎來史上最長牛市。(圖：AFP)

如無意外，標普 500 指數將迎來史上最長牛市；但分析師認為，2018 年初以來，全球股市持續面臨修正，「美國以外的地方，牛市已經過去了」，僅美股一枝獨秀，所謂牛市，只是「假新聞」。

標普 500 指數於 2009 年 3 月 9 日，跌至 666 點，之後便開始回升，在 2018 年 1 月 26 日，創下 2872 點的歷史高點，累計漲幅逾 330%，假設漲勢延續至 8 月 22 日，此輪牛市將達 3453 天，創史上最長牛市行情。

根據 CNBC 報導，Absolute Strategy 首席投資策略師 Ian Harnett 今 (22) 日表示，即使美股創下史上最長牛市，「也不會產生任何影響」。

Harnett 稱，大家都在關注美股，但觀察美國以外的地區就會發現，「牛市已經過去了」。

Harnett 解釋，2018 年初以來，全球股市持續面臨修正，累計下跌約 1%，歐股跌約 7.7%，新興市場跌約 7.9%，MSCI 亞太指數跌約 6%；相較之下，美股卻上漲 6.2%。

Harnett 強調，全球市場僅美股一枝獨秀，所謂牛市，「只是假新聞」。

Harnett 說，就算美國是造成市場低迷的主因，依然能有優異表現，「因為資金總會重回美元資產」。

ING 高級技術分析師 Roelof-Jan van den Akker 研判，一旦標普 500 指數突破 2875 點，將吸引更多投資人追高，再創一波漲勢，帶動標普 500 攀上先前 ING 預測的長期目標 (3130 點)。

牛市總有結束的時候，Akker 認為，這波牛市歷時太長，引來不少看跌意見，假設標普 500 真的一舉突破歷史高點，極可能成為這波牛市的「最終一升」。

部分分析師主張，過去 10 年，美股牛市的動力，受惠於美國及全球央行的寬鬆貨幣政策；如今，聯準會 (Fed) 已開始採取緊縮措施，加上股市估值偏高，牛市恐將告終。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 指出，部分市場指標已達高峰，恐無繼續成長的空間。

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