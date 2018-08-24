美國銀行業第二季利潤超600億美元 創歷史紀錄

周四，FDIC 公布的最新季度報告顯示，美國銀行 2018 年第第二季凈收入總額為 602 億美元，比去年同期增加 121 億美元，增幅達 25%，創下新的季度紀錄。本季度，只有 3.8% 的銀行沒有盈利，低於去年同期的 4.3%；平均資產回報率達 1.37%，高於去年同期的 1.13%，主要歸功於新的稅收政策。

銀行收益的改善主要受益於凈利息收入的增加和有效稅率的降低，後者貢獻了超 60 億美元的盈利。如果按照以前的有效稅率計算，凈收入估計為 538 億美元，較去年同期增加 56 億美元，增幅為 11.7%。

報告顯示，銀行凈利息收入總額為 1341 億美元，較去年同期增加 107 億美元，增幅 8.7%，創該行業有史以來最大的年度增幅。約五分之四（85.1%）的銀行凈利息收入實現年增率增長。

同時，由於平均資產殖利率增速超過平均融資成本，凈利差（NIM）小幅上升至 3.38%，較去年同期上漲 16 個基點。

但資產在 100 億美元到 2500 億美元之間的機構報告稱，由於聯準會提高利率，今年平均融資成本上漲 30 個基點，創年度最大增幅。但凈利差的改善仍然很普遍，超過三分之二的銀行（70.2%）較去年同期有所改善。

第第二季非利息收入達 681 億美元，較去年同期增加 13 億美元，增幅為 2%。非利息收入增長的原因主要是服務費（增加 6.382 億美元，增幅為 29.5%），信託活動（增加 5.584 億美元，增幅為 6.3%），以及其他資產銷售的增加（增加 3.883 億美元）。 超過一半的機構（55.6%）實現非利息收入的增加，即不到一半的銀行非利息收入有所下降。

此外，總貸款和租賃餘額比第一季增加了 1043 億美元（1.1%），超過四分之三的銀行（76.2%）實現了季度增長，但增速可能受到威脅。ZeroHedge 曾報導，近期貸款需求大幅下降，雖然銀行放款了貸款要求，但仍不敵利率上漲的影響；如果貸款增長觸頂並逆轉，會產生更大的影響。

FDIC 的新任主席 Jelena McWilliams 也承認貸款需求可能觸頂，她警告稱，商業競爭可能會推動某些機構承擔更大的風險。

就第二季而言，由於主要貸款類別均按季度增長，以商業和工業貸款為首，兩者第二季增加 255 億美元，即 1.2%；消費貸款，包括信用卡餘額第二季增加 237 億美元，或 1.4%；非農業非住房貸款增加 189 億美元，即 1.3%；住房抵押貸款增加 179 億美元，即 0.9%。

對銀行員工來說，最佳消息莫過於，第二季非利息支出較去年同期增加 50 億美元，合 4.6%。其中，工資和員工福利增加 27 億美元（5.2%），其他非利息支出增加 18 億美元（4.2％）。

第二季每位員工的平均資產總額為 840 萬美元，高於去年同期的 820 萬美元。效率比（非利息費用占凈營業收入的百分比）在第二季降至 55.5%，為 2010 年第一季以來的最低水平。

但 ZeroHedge 指出，美國銀行業正持續萎縮：第二季增加了兩個新的銀行機構，64 家機構被合併（第二季沒有銀行倒閉）。FDIC 保險商業銀行的數量和儲蓄機構減少 65 個至 5542 個。根據聯邦存款保險公司的數據，監管機構監管的問題銀行數量在第二季降至 82 個，第一季為 92 個，創 2007 年第第四季以來最低。問題銀行資產也從 564 億美元降至 544 億美元。

然而，雖然銀行業的業績再創季度新高，令人擔憂的是全球系統重要性銀行（GSIFI）仍將銀行業的總體股價推至一年來的低點。