〈蛇年產業景氣前瞻〉AI伺服器帶動被動元件需求激增 相關業者營運看旺

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-28 11:40

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AI 伺服器推升被動元件規格、用量以及單價大幅提升，包括國巨、華新科及旗下佳邦，還有三集瑞 - KY、立隆電、鈺邦等均切入 AI 伺服器應用，隨著輝達 AI 伺服器 GB200 邁入量產，相關廠商今年營運看旺。

業界人士指出，以電容用量來看，傳統伺服器單機主板約 2000 顆，但就輝達 HGX 系列、8 張 GPU 模組來看，將提升 10 倍達 2 萬顆，GB200 則將再增加 10 倍來到 20 萬顆，年複合成長率為 15%；其中，高階 X6S(通用型陶瓷電容) 多出約 2000 顆。

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若以價值金額來看，AI 伺服器大電源供應器內的被動元件價值增加 10-30%；電阻則較傳統伺服器增加 40-60%；以輝達 GB200 為例，電容價值較傳統伺服器增加 200 美金，部分料號單價更是差 10 倍。

國巨 (2327-TW) 表示，美系客戶上一代以及新一代的 AI 伺服器，集團產品都已經導入其中；若以 AI 伺服器主要使用的 MLCC 規格 X6S 來看，撇除外商不說，國巨是台灣本土最大供應商，樂觀看待 AI 應用的營運動能。

華新科 (2492-TW) 也看好今年 AI 伺服器、AI PC 成為主要成長動能之一，其中，AI PC 已經自去年下半年起開始小量出貨，預計今年年中放量；旗下天線及電感廠佳邦 (6284-TW) 同樣看好 AI PC 升級趨勢外，電源保護元件已切入 AI 交換器，下一階段將發展 AI 伺服器應用。