FT爆料：美國新財長推「漸進式普遍關稅」 起步2.5% 每月2.5%
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-28 13:00
美國國會參議院周一（27 日）以 68 票贊成、29 票反對的票數通過財政部長 Scott Bessent 任命案，他曾在 2024 年總統競選中曾就經濟政策向川普提供建言。
據英國《金融時報》（FT）報導，知情人士透露，Bessent 正在推動一項新的普遍關稅計畫，將從 2.5% 起步稅率開始，並逐步提高。
四位消息人士透露，從 2.5% 起步稅率開始，每月將增加 2.5%，讓企業有時間調整，各國也有機會與美國政府談判，稅率最高可達到 20%。
一位熟悉川普想法的人士表示，川普仍在評估不同方案，「總統還沒有準備好決定任何一項計畫」。
此外，川普周一對眾議院共和黨議員發表談話時表示，很快就會對非美國製造的藥品、半導體和金屬徵收關稅。他也提到台灣，認為有 98% 的晶片生意都去了台灣。
川普表示：「在不久的將來，我國將對外國生產的電腦晶片、半導體和藥品徵收關稅，引導這些必需品的生產回到美國。」
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