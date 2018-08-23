美國科技股漲上天 投資者為何還敢追？

得益於聯準會超寬鬆的貨幣政策，自 2009 年 3 月 9 日起，美國股市經歷了一波近十年的大牛市，而最受矚目的莫過於科技類股票，大多漲幅明顯。

根據上圖統計，自 2009 年 3 月 9 日至今，標普 500 上漲 2.78 倍；漲幅最大的要數奈飛（Netflix），上漲超 60 倍；亞馬遜及臉書漲幅均超過 20 倍，達到 26.8 倍及 24.1 倍；蘋果上漲 14.7 倍；FAANG 中漲幅最小的是 Google 的母公司 Alphabet，上漲 6.5 倍。

此外，蘋果成為全球首家市值過兆的公司。排名第二的是亞馬遜，市值超過 9000 億美元，離兆僅一步之遙。

雖然 7 月底 8 月初科技股出現一波跌幅，尤其是 Facebook 在 7 月 26 日下跌 18.96%，奈飛也從此前高點一路向下，但是一部分基金經理們依然看好科技股前景。

投資者繼續做多的理由

華爾街日報此前發表的一篇文章提到，在本益比方面，一些投資者認為本益比等傳統的估值指標變得不那麼重要，更多應關注技術發展為公司帶來的潛在利潤。因為公司業務所創造的盈利能力，將使本益比隨著時間慢慢變小。

一些堅定將科技股作為長期投資的基金經理們表示，科技公司通常會投入大量資金研發新產品及完善現有產品，以鞏固現有市場，或有可能開闢新的市場，例如亞馬遜花重金擴大其雲端運算業務。

以 Facebook 為例，不到五年前，臉書斥巨資搶占社交媒體廣告領域龍頭地位，該公司當時的預期本益比超過 50 倍。隨著公司利潤的增長，其本益比如今降至 23 倍。

估值方面，一些質疑者認為目前大部分科技股的漲幅非常明顯，估值也都偏高，會使市場變得異常脆弱。

高盛的一份研究報告稱，通過對美國過去 40 年數據的分析，當前標普 500 指數中股票的平均估值在歷史估值中排名前 3%。這主要歸因於快速成長的科技股的漲勢。

但實際上，高估值不僅僅在科技股板塊，其他大部分版塊的股票同樣出現高估值的情況，其中就包括消費必需品公司。所以，估值水平偏高更應該看作是美股整體，而不單單只有科技股。

不過一些投資者提醒稱，近期的利率幫助支撐了更高的估值，因為未來的利潤折算成現值後會變高。隨著聯準會的升息，利率上升會壓低過於樂觀的估值。

華爾街日報援引 Knightsbridge Asset Management 總裁 John Prichard 認為，隨著利率攀升，債務變得更重，利潤率就會下降，導致未來某一時刻高本益比及過高估值的股票將受到打壓。

科技股依然是最擁擠的交易

雖然七月 Facebook 以及 Twitter 的業績下滑以及隨後的股價下跌引發市場對於科技股是否能夠驅動大盤上漲的擔憂，但美銀美林 8 月的調查顯示，投資者繼續選擇做多中美科技股，做多」FAANG」以及「BAT」依然是最為擁擠的交易。

今年上半年，在 FAANG 的帶動下，科技股對標普 500 指數漲幅的貢獻率高達 98%。

瑞信分析師 Mandy Xu 在最新報告中稱，其統計的對沖基金客戶持倉數據顯示，在遭遇 Facebook 的暴跌之後，資管經理們目前仍未明顯減少科技股持倉，科技以及網路零售企業股票在他們的美國市場凈多頭倉位中的占比達 50%，「擁擠是一個關鍵問題」。

不過需要注意的是，也並不是所有知名投行都認為科技股的交易很擁擠。

高盛分析師 David Kostin 在報告中稱，監管文件顯示，在今年第一季，對沖基金和公募基金已經削減科技股持倉，當前倉位水平已經低於過去兩年的平均。總體持倉情況在最近數月已經顯著下降，減輕了對「擁擠」的擔憂。