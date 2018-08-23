1.2億美元的獎金日！蘋果CEO庫克船長將第5次喜提頂格股權激勵大禮包

如無意外， 剛邁入兆美元市值俱樂部大門的蘋果公司，將於本周五獎勵 CEO 蒂姆庫克（Tim Cook）56 萬股股票，按周三 215.05 美元的收盤價算，價值超過 1.2 億美元。

56 萬股中，28 萬股是庫克擔任蘋果 CEO 的固定報酬，28 萬股是與股價表現掛鈎的浮動獎勵：如果蘋果過去三年股價表現優於標普 500 指數中三分之二的公司，CEO 將獲得最高 28 萬股的額外股權激勵。

蘋果股價在過去 12 個月上漲 31%，且表現好於標普 500 指數中 81% 的標的。如果本次頂格激勵無意外發放，這將是庫克連續第五次拿到頂格 Bonus。

庫克多次表示會將全部財產捐給慈善事業，目前其身家約為 6.25 億美元，其中 1.88 億美元來自他手中的 87.84 萬股蘋果股票。本周二，SEC 文件顯示，庫克將價值 500 萬美元的蘋果股票贈與了某未具名的慈善機構。

然鵝！！這是被東八區同行激勵大禮包吊打的 1.2 億美元啊

當然，庫克船長的 1.2 億美金大禮包再美，比起他在大洋此岸兩位東八區同行拿到的激勵，依然是小巫見大巫了。

2014 年，京東赴美上市前，京東董事會授予給京東 CEO 劉強東一筆價值 36.7 億元、當時匯率約合 6.06 億美元的股權支出，創下網路界股權激勵記錄。

而 2018 年小米赴港上市，雷布斯雷軍強勢打破不知妻美劉強東的記錄，落袋 99 億元的一次性股權激勵。