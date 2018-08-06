美股震盪別擔心 德銀：科技股仍對投資人有利

近期美國科技股波動較大，部分投行建議，投資人應該變投資布局；不過，德銀 (Deutsche Bank) 於最新報告中表示，美國科技公司獲利尚屬穩健，且股息可望高於預期，其股票仍對投資人有利。

7 月 26 日，臉書股價暴跌，拖累那斯達克指數下挫逾 1%；隔日，英特爾、Twitter 股價重挫，那斯達克指數收跌 1.46%。

部分投行認為，投資人不該繼續執著於科技股，應該變投資布局；美銀美林 (BAML) 報告稱，投資人太偏愛 FAANG(Facebook、Amazon)、Apple、Netflix、Google 母公司 Alphabet) 股票，使之成為市場上「最擁擠」的交易。

美銀美林分析，就美股上半年表現來看，若扣除 FAANG 這 5 檔股票，標普 500 指數的報酬率，會是負值 (-0.7%)。

不過，根據 CNBC 報導，德銀財富管理美洲首席投資總監 Larry Adam，於最新報告中主張，現在就對科技股持看壞觀點，似乎言之過早。

Adam 解釋，18% 的標普 500 指數科技板塊企業，以及 43% 的那斯達克指數企業，股價皆較今年高點下跌逾 20%；然而，與過去 1 年相比，標普 500 指數科技板塊，仍有 28% 的成長，表現優於其他板塊。

Adam 研判，美國經濟成長強勁，有助帶動消費需求、企業投資，科技公司將因此受益。

Adam 強調，儘管近期波動較大，但在公司獲利穩健、股息可望高於預期的情況下， 科技股仍對投資人有利。