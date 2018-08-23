上半年投入研發超13億！中國生物制藥要制“神藥”？

上市公司的半年報披露已接近尾聲，醫藥行業業績一片向好，除了碧生源(00926-HK)、中國生物科技服務(08037-HK)等少數公司出現虧損，其他公司淨利潤大多錄得上漲。我們今日要談的公司是港股藍籌“新貴”中國生物制藥(01177-HK)。

作為中字頭上市公司，中國生物制藥是醫藥行業中的巨頭，流通市值高達1137.4億港元。市值在港股市值排行榜里達到49名，稍微落後於石藥集團(01093-HK)1200億港元的市值，略高於農業銀行(01288-HK)1150億港元的市值。

淨利遜預期 負債率下降

中國生物制藥8月22公佈的半年報顯示，公司收入達97.25億元(人民幣，下同)，同比大幅增長30%，破百億元已不遙遠。歸屬於母公司持有者應占盈利約13.66億元，同比增長24.1%。期間計入權益投資和金融資產未實現公允價值利潤及虧損和海外匯兌差異淨額前，歸屬於母公司持有者應占盈利約14.27億元，同比增長約41.9%。

營收及淨利齊升，均錄得兩位數的增幅，其中13.66億元的淨利奪得港股醫藥股第一名。但公佈發出後，中國生物制藥股價較為平靜，早盤小幅高開後維持震盪行情，午後開盤有一波急速下挫走勢，跌幅一度超過6%，隨後稍微反彈回穩，收盤跌幅為1.89%。股價表現欠佳，主要由於其中期純利僅升24%，遜於市場全年增長35%的預估。

來源：同花順

資產負債率方面，中國生物制藥於2018年6月30日的總資產約350億元，總負債約106.89億元，負債率為30.6%，較2017年12月30日的39.8%下降9.2個百分點，負債狀況有所向好。

肝病藥物銷售額持平 重資投入研發

中國生物制藥的核心業務板塊之一肝病用藥銷售額與去年同期相比基本持平，實現收入約33.39億元，占其總收入的34.3%。心腦血管疾病用藥和抗腫瘤用藥分別實現收入約13.74億元及10.45億元，分別占其總

值得注意的是，該集團附屬北京泰德在集團總營收貢獻是最大的。在集團的鎮痛藥物方面，由北京泰德研發生產的鎮痛藥凱紛注射液及緩解非手術性關節軟組織疼痛的另一產品氟比洛芬凝膠貼膏在2018年上半年的銷售收入分別為8.97億元、3.1億元，分別同比增長25.1%及77.2%。

在倘撇除單次性收益及泰德收入貢獻後，公司上半年純利自然增長僅13%。

研發是生物制藥公司發展的命脈。中國生物制藥非常注重藥物研發及創新，研發投入在業內已處於領先地位，前4年研發累計投入近60億元，前3年超40億元。2018年上半年，集團的研發開支高達約13.28億元，占集團收入約13.7%。

來源：港交所

13.28億元的研發開支，已接近2017年全年的研發開支。鉅資研發同時也帶動了集團的經營收益及可持續發展，提高了核心競爭力。於2018年5月，該集團抗腫瘤化學藥第1類新藥-鹽酸安羅替尼膠囊獲得中國國家食品藥品監督管理總局頒發的藥品註冊批件，6月正式上市後銷售表現十分強勁，第一天便達到1.3億元的發貨額，為集團帶來可觀的效益。

於期內，集團共獲得生產批件10件。潤眾(恩替卡韋分散)片、依倫平(厄貝沙坦╱氫氯噻嗪)片兩個重點品種通過國家一致性評價，另有8個品種完成研究，提交一致性評價申請。

於第二季度內，該集團取得授權公告專利32項(其中發明專利27項、實用新型2項及外觀設計3項)及新增專利申請80項(其中發明專利76項、實用新型2項及外觀設計2項)。該集團已累計獲得發明專利授權636項、授權實用新型專利19項及授權外觀設計專利67項。

面臨著諸多不確定性

當前，分級診療、“兩票制”及醫院藥品零加成等政策將催生藥品行銷體系的顛覆性變革，部分企業未來將面臨更嚴峻的挑戰。

2018上半年，我國藥品終端市場銷售額同比增長6.9%，達到為8590億元。藥品終端市場的增速與醫藥工業收入增速出現相背離現象，而兩票制是二者增速背離的主要原因。兩票制在2018年的全面推進，使大量制藥企業由低開向高開轉變，藥品終端市場受到醫保控費的持續影響，增速持續下降。

面對政策及行業的雙重壓力，作為藥品終端市場參與者的中國生物制藥面臨著諸多的不確定性，影響著其業績收入。中國生物制藥表示：面對如此形式，集團將抓住機遇，加強藥物研發、拓展銷售管道，鞏固集團在市場的地位。

作者：覃漢計

編輯：黎璐璐

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