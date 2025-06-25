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SK海力士立大功！韓鮮京集團去年以27.1兆韓元首超三星登利潤王寶座 現代緊隨其後

鉅亨網編譯陳韋廷


最新數據顯示，去年由崔泰源領導的鮮京集團 (SK Group) 以微弱優勢超越三星榮登南韓企業營業利潤王的寶座，而三星則在銷售額、淨利都保持大幅領先地位。

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SK海力士立大功！韓鮮京集團去年以27.1兆韓元首超三星登利潤王寶座 現代緊隨其後

南韓企業追蹤機構 CXO 研究所今 (25) 日發布最新報告指出，鮮京集團去年營業利潤 27.1385 兆韓元，位居榜首，三星電子則為 27.0352 兆韓元。鮮京集團業績成長主要得益於 SK 海力士獲利的大幅成長，SK 海力士去年營業利潤創下 21.3314 兆韓元的歷史新高。


在銷售額、淨利和員工人數方面，三星去年以總銷售額 399.6362 兆韓元、淨利 41.6022 兆韓元、員工人數 28 萬 4761 人的壓倒性優勢居冠。

在鄭義宣的領導下，現代汽車集團創下銷售額 292.1195 兆韓元、淨利 23.7712 兆韓元、員工人數 20 萬 3915 人的佳績，僅次於三星集團，位居第二。現代汽車集團去年營業利潤為 18.5333 兆韓元

就成長幅度而言，中型集團的表現尤其突出，Hankook & Company 銷售額成長 100.4%，從 2023 年的 4.2239 兆韓元成長一倍至 8.4668 兆韓元，創下最高的銷售額成長率紀錄。

此外，高麗海運 (KMTC) 業績大幅提升，去年營業利潤年增 1450.3%，從 2023 年的 453 億韓元暴增至 7029 億韓元，在營業利潤成長率領域位居榜首。

在獲利指標上，遊戲廠商 KRAFTON 在內容產業領域展現優勢，去年營業利潤率達 43.9%，淨利率亦達 50%，在兩個領域均排名第一。

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鮮京集團SK海力士三星電子營業利潤淨利銷售額員工數

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