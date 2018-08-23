恒騰網絡(00136-HK)：目前需保留充裕資金用於業務發展 未來有派息可能性

恒騰網絡(00136-HK)今日公佈2018年中期業績，錄得收益約人民幣2.3億元，較去年同期增加1.8倍；股東應佔溢利較去年同期更大增367%至1.01億元人民幣；每股基本盈利0.1244分，不派中期息。

公司首席財務官潘大榮稱，公司未來會進一步整合資源保證三大業務並駕齊驅，因此希望當下保留更多資金用於未來業務發展。他又指未來公司會考慮業務發展情況和公司盈利情況來考慮派息的可能性。

至於未來能否保持目前的高速增長態勢，潘大榮稱目前公司所處行業正受惠於政策和市場環境改善，行業發展空間很大，而隨著數字中國、智慧社會以及共享經濟等概念提出，對公司以帶來好的發展機遇，加上公司良好的經營管理，相信未來公司可持續保持盈利。

公司目前核心業務板塊為互聯網社區服務、互聯網家居以及互聯網材料物流，公司董事長兼執行董事徐文稱，未來將不斷優化智能社區系統及智能家居系統；互聯網家居業務方面引進更多優勢品牌聯盟，豐富家居產品體系；另外會打造互聯網材料物流的開放式平台，將建材供應商、中小房企以及家裝公司資源進行整合。

文：鄒舒惠

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)