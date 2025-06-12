營收淨利雙雙放緩！億緯鋰能追隨「寧王」腳步擬赴港IPO 尋找全球化第二成長曲線
鉅亨網編譯陳韋廷
今年以來，港股 IPO 市場持續升溫，繼寧德時代成功登陸港股後，鋰電池巨頭億緯鋰能 (300014-CN) 也加入「A+H」上市陣營，億緯鋰能周二發佈公告說，擬發行 H 股股票並在香港聯交所主板掛牌上市，引發市場對鋰電池企業全球化佈局的熱議。
作為中國動力電池、儲能電池與消費電池領域重量部企業，億緯鋰能近年業績規模雖整體成長，但成長放緩趨勢明顯，營收過去 3 年從 169 億元增至 486.1 億元，但去年營收年減 0.35%，歸屬淨利從 29.06 億元 (人民幣，下同) 增至 40.76 億元，增速僅 0.63%，陷入困境。今年首季營收 128 億元，年增 37.34%、淨利年增 3.32% 至 11.01 億元，雖較去年同期改善，但全年能否實現兩位數成長仍存不確定性。
業績成長放緩的背後，是億緯鋰能對「新成長領域」的迫切需求，該公司在 2024 年財報明確提出「全球製造、全球交付、全球合作」的策略，試圖透過國際化佈局開啟新空間。因此，港股不僅能提供更廣大的融資管道，更能提升品牌曝光度，協助其加速海外產能落地與技術合作。
億緯鋰能的全球化已進入實質推進階段。在匈牙利德布勒森，其乘用車大圓柱電池專案已完成地面工程，預計明年投產，馬來西亞的圓柱鋰電池專案設備已於 2024 年 12 月進場，年產能 6.8 億隻小圓柱電池，今年初起量產。
不過，國際化「成績單」尚待驗證。在 2022 年至 2024 年，億緯鋰能海外營收分別為 126.3 億元、133.01 億元、117.91 億元，佔比從 34.79% 降至 24.25%，海外營業利潤佔比也從 38.66% 降至 29.57%。
為支撐全球化擴張，億緯鋰能近年頻繁融資。2020 年 11 月至 2025 年 6 月，透過 2 次定增、1 次發債合計融資 165 億元，主要用於電池專案及補充流動資金。
2023 年 6 月，深交所曾詢問億緯鋰能「短期內多次融資的必要性」，去年 7 月該公司在可轉債審核回覆中坦言：「現有資金難以滿足募投項目需求，需透過融資改善資金缺口、降低資產負債率。」
然而，頻繁融資未能完全緩解財務壓力。在 2020 年至 2024 年，億緯鋰能資產負債比從 35.13% 上升至 59.36%，高出業界平均數 7.44 個百分點，流動比率從 1.584 降至 0.953，速動比率從 1.345 指標降至 0.822，去年兩項指標均下跌。今年首季，其資產負債比率達 61.98%(產業平均值 50.99%)，貨幣資金 134.4 億元，但短期借款、一年內到期非流動負債及應付債券合計 119.77 億元，利息費用年增 25.44% 至 1.679 億元。
與同業相比，去年億緯鋰能資產負債比率高於璞泰來的 53.59%，低於欣旺達 63.44% 及先導智能 68%，流動比率則低於三者 (分別為 1.118、1.389、1.411)。
目前，億緯鋰能衝刺港股能否成為下一個「A+H」上市的鋰電池企業，仍需時間驗證。全球化策略若能成功落地，該公司有望開啟業績成長空間，但財務風險與海外市場的不確定性，仍是繞不開的挑戰。在鋰電池產業競爭加劇的背景下，億緯鋰能的「出海」之路，既是破局之策，也是生存所迫。
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