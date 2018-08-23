【異動股】石油板塊高開走強 高科石化(002778-CN)漲停

今早，石油板塊高開走強，截止發稿，高科石化(002778-CN)漲停報19.68元，海越能源(600387-CN)漲9.35%報9.47元，通源石油(300164-CN)漲4.73%報7.97元，延長化建(600248-CN)漲4.0%報4.68元，中天能源(600856-CN)、東華能源(002221-CN)、*ST油服(600871-CN)、貝肯能源(002828-CN)、惠博普(002554-CN)等均上漲逾3%。
消息面上，原油期貨價格週三收盤上漲，連續第五個交易日走高，其中美國原油期貨價格創下了大約兩個星期以來的最高收盤價，原因是政府數據顯示上週美國原油庫存的降幅遠超預期。截止收盤，WTI 10月原油期貨收漲2.02美元，漲幅3.07%，報67.86美元/桶;佈倫特10月原油期貨收漲2.15美元，漲幅2.96%，報67.86美元/桶。
23日國内期貨市場開盤，原油期貨表現亮眼，原油期貨主力合約漲幅為2.2%，燃油主力合約上漲1.9%。
更多精彩內容
請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)
財華香港網 (http://www.finet.hk)或
現代電視 (http://www.fintv.com)