再創2016年熔斷後記錄 滬市成交金額不到千億 內資冷淡外資狂買

昨 (23) 日滬市成交金額低於人民幣 1000 億元，再創 2016 年熔斷交易後記錄。儘管內資對 A 股興致缺缺，外資卻是忙著掃貨，預計入摩第二階段可望帶來人民幣 700 多億資金進場。

A 股今天早盤持續在平盤上方震盪，至截稿為止小漲 0.1%，報 2717.34 元。深証成指小漲 0.22% 暫報 8473.43 點，創業板指 1447.03，小漲 0.52%，交投情緒並不熱絡。

上証指數今日走勢 (圖自新浪財經)

昨天滬深兩市全日交易金額為人民幣 2292.5 億元，其中滬市全日交易金額僅 984.64 億元，上回成交量不到千億元時猶記是 2016 年 1 月，當時受熔斷影響，當日 A 股交易時間不到 20 分鐘。

《證券日報》報導，值得注意的是，昨天成交額較大的前 100 支股票合計成交人民幣 682.2 億元，占比 29.8%。反觀成交額後 1000 名的股票，合計成交額僅有近人民幣 70.1 億元。顯示在市場成交量不斷萎縮中，資金分化也越來越明顯。

除了資金分化，成交額不足人民幣 1000 億元的「地量股」也不斷攀升，光是昨天就有 817 支個股成交金額不足人民幣 1000 萬元，有 1501 只個股成交金額小於人民幣 2000 萬元，成交金額在 1 億元以下的個股有 2866 支，占可交易個股總數的 83.7%。

在中國股市流傳一句話為「地量見地價」，指在成交量創出這輪行情的最低時，股價或大盤也會創出這輪行情新低，是量減價跌的極端情況，通常出現在長期下跌行情的尾端，接下來有望結束跌勢轉趨上漲。

近來中信證券和天風證券等機構等陸續指出，當前「政策底、情緒底、資金底」三底落定，預計市場會逐步穩定上揚，預計上証指出會再 2600 點附近形成今年市場底。

《中國證券報》報導，目前 A 股投資人交易情緒的確不踴躍，從 2015 年來至今單日成交額最低的十個交易日中，有七個出現在今年。儘管內資興趣缺缺，但外資此時卻忙著加速佈局 A 股，尤其 MSCI 在 8 月中才宣布實施 A 股納入 MSCI 的第二階段，A 股累計納入 MSCI 比例將提升至 5%。

隨著入摩第二步將在 8 月 31 日收盤後正式生效，預計 8 月後續幾個交易日北上資金淨流入額也會持續增加。近 3 個交易日，北上資金淨流入額分別為人民幣 56 億元、人民幣 28 億元、人民幣 20 億元，3 天淨流入額超過人民幣百億元。

分析人士指出，MSCI 提高納入因子後，預計有 700 多億元資金湧入 A 股。對目前積極搶進的私募機構來看，目前 A 股差不多在底部，長期持有收益明顯大於風險，但操作仍以保守、謹慎為主，今年北上資金持股市值最高的個股分別為貴州茅台、中國平安、美的集團、恆瑞醫藥、海康威視等權值股。