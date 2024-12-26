中國刺激措施、美國庫存下降 國際油價小幅走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-26 21:10

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國際油價周四 (26 日) 小幅走高，因市場預期全球最大石油進口國中國將推出更多財政刺激措施，而且產業報告顯示美國原油庫存下滑。

路透日前援引知情人士消息報導，中國當局已同意明年發行人民幣 3 兆元 (4,110 億美元) 特別公債，北京政府正加大財政刺激力道以重振疲軟的經濟。

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截稿前，明年 2 月交割的布蘭特原油期貨上漲 0.49%，至每桶 73.94 美元；明年 2 月交割的西德州原油期貨上漲 0.54%，至每桶 70.49 美元。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 指出有兩因素支撐油價：一是來自美國原油庫存下滑，透露市場供應不足的現象，二是來自對中國進一步財政和貨幣刺激的預期。

此外，世界銀行 (World Bank) 周四上調對中國 2024 年和 2025 年經濟成長的預測，但警告家庭和企業信心低迷，加上房地產行業的逆風，將繼續拖累明年的經濟成長。

樂天證券的商品分析師 Satoru Yoshida 表示，美國候任總統川普下個月上任後，對化石燃料生產和需求增加的預期也提振油價。

市場消息人士本周二表示，美國石油協會 (API) 最新的美國庫存周報顯示，上周原油庫存減少 320 萬桶。

交易員將拭目以待，看看美國能源情報署 (EIA) 的官方庫存報告是否會證實庫存下降。EIA 數據將於美國東部時間周五 (27 日) 下午 1 點公布，由於聖誕節假期的原因，該數據比正常情況要晚出爐。