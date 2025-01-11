外幣加掛ETF幫你省匯差、零時差！張錫看好美元加掛ETF有3大優點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-11 12:24

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櫃買中心首檔外幣加掛 ETF「國泰投信美元加掛 ETF」已於昨 (10) 日敲鑼上市，我國上櫃 ETF 市場又邁向新的紀元。國泰投信董事長張錫表示，櫃買中心外幣加掛 ETF 平台，讓投資人享有交易簡便快速、省匯差和複委託手續費及在白天即可購買外國商品「免熬夜」零時差的三大優勢。

櫃買中心董事長簡立忠致詞時指出，櫃買中心為提供外幣持有人更多資產配置選擇，同時以實際行動響應金管會打造我國成為亞洲資產管理中心「留財為主、引資為輔」的政策理念，在櫃買中心現有債券 ETF 良好運作基礎上，攜手國泰投信合作推出國內首檔美元加掛上櫃 ETF 商品。

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櫃買中心指出，「國泰 20 年美債」(00687B) 及「國泰 20 年美債 + 櫃 U」（00687C）將成為我國首檔可同時以新臺幣及美元，於初級市場進行申購買回，以及於次級市場買賣的債券 ETF，勢必將成為市場參與者的外幣投資新利器，也期許未來有更多的外幣加掛 ETF 上櫃買賣。

張錫表示，在金管會、櫃買中心和國泰投信兩年來共同努力下，終於建置了外幣加掛上櫃 ETF 的新機制，相較複委託購買海外 ETF，現在透過櫃買中心外幣加掛 ETF 平台，投資人還可以享受到三大優勢：一是更便捷的交易方式，二是對於持有美金之投資人，交易加掛 ETF 無須換匯，可直接投資，三是在亞洲交易時區就能輕鬆參與投資外國債券的商品。