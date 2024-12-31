儘管中國製造業數據撐腰 國際油價仍可能連兩年下跌

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-31 20:18

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儘管中國周二 (31 日) 公布 12 月製造業景氣擴張的喜訊，油價隨後跟著上漲，但仍可能以連續第二年下跌頹勢道別 2024 年。

截稿前，明年 2 月交割的布蘭特原油期貨持穩在每桶 74.39 美元、明年 2 月交割的西德州原油期貨上漲 0.89%，至每桶 71.62 美元。

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在這些價位上，布蘭特原油價格較 2023 年每桶 77.04 美元的最終收盤價下跌約 3.3%，而西德州中質原油價格與去年 12 月 29 日每桶 71.65 美元的收盤價幾乎沒有變化。

布蘭特原油期貨 9 月自 2021 年 12 月以來首次收在每桶 70 美元以下，而其 2024 年的最高收盤價為每桶 91.17 美元，也是自 2021 年以來新低，因為新冠疫情後需求反彈和俄羅斯在 2022 年入侵烏克蘭造成的價格衝擊影響開始消退。

尤其是中國需求前景的疲軟，迫使石油輸出國組織 (OPEC) 和國際能源總署 (IEA) 下調對 2024 年和 2025 年石油需求成長的預期。

另一方面，由於非 OPEC 國家的供應也將增加，IEA 預估，隨時序進入 2025 年，石油市場將處於過剩狀態，儘管石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將增產計畫推遲到 2025 年 4 月，以應對油價下跌的背景。

投資人也將聚焦聯準會 (Fed)2025 年的降息前景。本月早些時候，Fed 決策者預估，由於通膨居高不下，降息速度將放緩。較低的利率通常會刺激借貸並推動經濟成長，這反過來又有望提振石油需求。

市場也正在替美國候任總統川普的政策做準備，這些政策包括放鬆監管、減稅、提高關稅和收緊移民政策，預料這些政策既有利於經濟成長，也會推升通貨膨脹。

投資人還考慮到川普呼籲俄烏戰爭立即停火對油價的潛在影響，以及對伊朗重新實施所謂的「最大壓力」政策的可能性。

中國周二稍早公布的一項數據顯示，12 月份製造業活動連續第三個月擴張，但擴張速度放緩，油價因此小幅走高。這似乎表明，一系列新的刺激措施正在幫助支撐這個全球第二大經濟體。