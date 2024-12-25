〈能源盤後〉聖誕節前交易清淡 俄烏等地緣政治擔憂支撐 原油上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-12-25 05:50

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周二 (24 日) 假期交易清淡，原油期貨價格收高，部分係因俄羅斯和中東地區揮之不去的地緣政治擔憂，但在需求前景不穩定的情況下，原油過剩的預期仍限制了上行空間。

由於寒冷的天氣恐影響天然氣下個月的生產，天然氣期貨飆升，觸及近兩年來的近月合約最高水準。

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能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 86 美分或 1.2%，收每桶 70.10 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 95 美分或 1.3%，報每桶 73.50 美元。

1 月交割汽油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 1.959 美元。

1 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.222 美元。

1 月交割天然氣價格上漲 7.9%，收每百萬 Btu 3.946 美元，創 2023 年 1 月 4 日以來最高收盤價。

市場驅動力

Sevens Report Research 分析師周二報告寫道：「有關俄烏戰爭的地緣政治緊張局勢，以及以色列與伊朗代理人組織持續不斷的衝突，暫時讓市場保持疲軟但明顯的恐懼買盤，地緣政治是 WTI 能夠在今年下半年保持在 60 美元以上支撐位之上的主要原因」。

儘管如此，長期基本面格局和「日益沉重」的價格走勢表明，阻力最小的路徑是下行，因為交易員正權衡「全球現貨市場過剩風險成為明年上半年市場問題」的風險。

分析師表示，聖誕節和光明節假期前的活動清淡，這可能也有助於原油反彈，並可能使市場在短期內出現上行傾向。

XS.com 高級分析師 Samer Hasn 表示：「假期前後交易量下降，通常與期貨市場上各資產類別機構賣空者的拋售壓力減少有關。」這反過來可能會讓市場對突發的正面消息（如中國經濟的好轉或地緣政治緊張的升級）做出迅速反應，導致價格突然上漲。

1 月交割的天然氣期貨價格大漲，收登 2023 年 1 月 4 日以來的最高水準。該期貨將於周五收盤到期。