〈能源盤後〉聖誕節前交易清淡 俄烏等地緣政治擔憂支撐 原油上漲
鉅亨網編譯許家華 2024-12-25 05:50
周二 (24 日) 假期交易清淡，原油期貨價格收高，部分係因俄羅斯和中東地區揮之不去的地緣政治擔憂，但在需求前景不穩定的情況下，原油過剩的預期仍限制了上行空間。
由於寒冷的天氣恐影響天然氣下個月的生產，天然氣期貨飆升，觸及近兩年來的近月合約最高水準。
能源商品價格
市場驅動力
Sevens Report Research 分析師周二報告寫道：「有關俄烏戰爭的地緣政治緊張局勢，以及以色列與伊朗代理人組織持續不斷的衝突，暫時讓市場保持疲軟但明顯的恐懼買盤，地緣政治是 WTI 能夠在今年下半年保持在 60 美元以上支撐位之上的主要原因」。
儘管如此，長期基本面格局和「日益沉重」的價格走勢表明，阻力最小的路徑是下行，因為交易員正權衡「全球現貨市場過剩風險成為明年上半年市場問題」的風險。
分析師表示，聖誕節和光明節假期前的活動清淡，這可能也有助於原油反彈，並可能使市場在短期內出現上行傾向。
XS.com 高級分析師 Samer Hasn 表示：「假期前後交易量下降，通常與期貨市場上各資產類別機構賣空者的拋售壓力減少有關。」這反過來可能會讓市場對突發的正面消息（如中國經濟的好轉或地緣政治緊張的升級）做出迅速反應，導致價格突然上漲。
1 月交割的天然氣期貨價格大漲，收登 2023 年 1 月 4 日以來的最高水準。該期貨將於周五收盤到期。
施耐德電機高級大宗商品分析師 Brian Steinkamp 表示：「近期金價上漲的主要推動力是天氣預報，預報稱 1 月中旬可能會出現更冷的天氣，這恐影響南部各州，從而降低產量。」
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