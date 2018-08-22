〈分析〉調研機構、小摩皆挺！就算打貿易戰 工業股也便宜到誇張？

調研機構 Melius Research 認為，由於投資者擔心經濟成長達高峰，以及貿易戰，工業股今年表現落後市場，但現在工業股實在太便宜了。

工業精選產業 SPDR ETF (XLI-US) 今年迄今漲幅不到 2%，落後廣泛市場，因為投資者認為工業股在任何貿易戰都是潛在輸家。此外，由於許多股票正脫離強勁走勢，一些投資者擔心循環週期中最棒的階段已經過了。

Melius 主張，工業股仍呈現強勁成長，而且現在太便宜了。

自波音 (BA-US) 到 Caterpillar (CAT-US) ，大型工業股去年漲幅很大，波音持續發光發亮，但其他工業股卻步履蹣跚，工業精選產業 SPDR ETF (XLI-US) 今年落後廣泛市場，怎麼了？

雖然美股表現優於國際市場，多少提供了一些支撐力，但是關稅卻一直是工業股的阻力，不只如此，投資者也在意，我們是否已處於資本支出上升、需求放緩且銷售達頂峰的環境。

儘管如此，Melius Research 分析師 Rob Wertheimer 認為，這些想法都是杞人憂天，不管有沒有貿易戰，之前工業股就太便宜了，現在 Deere (DE-US) 的第二季財報又再次驗證他的理論，即工業股最糟糕的日子應該已經過去了。

報告提到，財報季顯示，第二季工業核心營收成長 15%，與前三季相仿，甚至「我們以為在循環高點的市場，即卡車和天線，也有 2 位數的成長。受運費和投入成本挫傷的邊際效益，其遞減程度輕微。」

更進一步說，以價值基礎來說，企業看起來很具吸引力，因為大型股、高品質工業股的本益比與 S&P 500 相比「遠低到不正常」，與多產業公司的本益比相較也「遠低到不正常」，然而卻有越來越多證據顯示，成本通膨是可以控制住的。

Wertheimer 提到，以成長和執行方面來說，Caterpillar 的財報再次顯示他們是同業中表現最棒的公司：內部成長 23%，為類別之冠。

「進入這樣上升循環，我們最擔心 Caterpillar 的執行，高成長恐難以控制，我們認為 Caterpillar 深度低迷的終端市場可能會猛烈飆升，目前為止，儘管關稅帶來影響，但該公司的執行卻一直保持一致，且遠比我們或市場的想像還要好。」

他認為，現在循環還有沒走完的空間，由 Caterpillar 已度過史上最糟糕的銷售時期，持續迎來高成長的事實就可驗證此論點，而且這論點也與他主張的「美國建築市場接近低谷，而非頂峰」相呼應。

「奇怪的是，我們認為與低谷循環曝險的股票都加速成長，營運更好，且交易價格比其他還要便宜。」他特別強調 Caterpillar 和 Cummins (CMI-US)。

近期交易中，工業精選產業 SPDR ETF 上升 0.5% 至 77.19 美元。

工業精選產業 SPDR ETF 走勢

無獨有偶，日前，摩根大通分析師 Ann Duignan 表示，儘管 7 月份 ISM 製造業調查報告下降，但大多數的衡量指標都顯示工業股的基本面很正面。

Duignan 將電力管理公司依頓 (Duignan) (ETN-US) 的評級自中立調升至加碼，目標價 92 美元，除了認為該公司的電力事業「利用到循環末期終端市場加速 (電力、製造等)」的優勢，也認為其估值「非常誘人。」

但由於歐洲農業基本面惡化，尤其是德國小麥市場，Duignan 調降 AGCO Corp (AGCO-US) 評級，自中立轉為減持，目標價 55 美元。

她也看好 Caterpillar，認為其獲利成長應該至少能到 2022 年，得益於仍在復甦初期的漫長礦業循環。