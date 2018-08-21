美中貿易戰效應發酵 力達估營收、獲利都受影響 下半年保守看待

空壓機製造廠力達 - KY (4552-TW) 今年上半年稅後純益 3.94 億元，年減 7.54%，每股純益 3.94 元，力達投資新設主機廠已投入量產，而新闢工業園區也正式動工。總經理陳乙平今 (21) 日指出，美中貿易戰不確定因素高，下半年謹慎保守、審慎應對，未來一、二季營收與獲利都恐受到影響。

雖然美中貿易戰短期無法解決，但力達表示，客戶長期還是看好力達產品，尤其是工業 4.0 自動化設備需求很大，美中貿易戰只是短空影響。

力達今天召開法人說明會，並由總經理陳乙平主持，對一觸即發的美中貿易戰，採取審慎態應因應，力達認為，美中貿易戰力達產品雖沒有直接銷售美國，但因許多客戶不論外銷及內銷，面臨貿易戰下單都趨向保守，因此營運間接受到影響，造成對未來一、二季營收、獲利衝擊。

陳乙平指出，從大層面來看，因為有貿易戰爭，中國大陸政府會加大基礎設施建設並擴大內需應對，力達將加大產品發展多樣化，並跟經銷商緊密合作，短期肯定會受到影響。長期來看，這次貿易戰造成沒有研發能力的空壓機小廠會有壓力，產業可能出現洗牌及整合，相對有利具備研發跟品牌通路的大廠。

力達第 2 季稅後純益為 2.1 億元，季增 13.9%，年減 9.9%，每股純益為 2.1 元；累計上半年稅後純益 3.94 億元，年減 7.54%，每股純益為 3.94 元。但受到美中貿易戰影響，力達對下半年營收、獲利高於上半年表現，保守研判今年可能不會發生。

力達投資設立自製螺桿主機自製計畫，今年 3 月設備正式到位後，已正式在 7 月底展開部分型號量產自製；公司預計螺桿壓縮機主機進入量產 2 年後，將可 100% 完全取代外購，可有效提升螺桿空壓機銷售毛利率向上挺升。

另外，力達 5 月通過新建新力達園區廠房投資案，8 月初也正式動工，未來整合後將全力發展高階節能高效型之螺桿壓縮機，以提升公司營運目標及業務規模。