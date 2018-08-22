若川普欲與Fed角力 美國資產將失吸引力？

《彭博社》報導，美國總統川普不滿聯準會 (Fed) 維持升息步伐，Fed 升息政策並未支持他提振美國經濟。但分析師警告，若聯準會因為川普而暫緩貨幣緊縮，那麼通膨預期上升恐怕將削弱美國資產避險的功能，並推升長期融資成本。此外，聯準會的信譽亦將受損。

川普在玩火

德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 的首席國際經濟學家 Torsten Slok 表示，川普的舉動「絕對是在玩火，此為破壞中央銀行行動和獨立性的開端」，儘管目前還未造成聯準會改變任何政策，但是川普的言論，使投資者開始產生一些疑慮，例如，聯準會主席鮑爾是否會開始參考川普的意見，以及聯準會是否真的獨立等問題。

聯準會最近的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 顯示，今年還可能升息兩碼，若放緩升息腳步，估計將使美元走弱。

Slok 表示，若放緩決策是受政治性影響，而不是經濟因素，將使殖利率曲線變得陡峭，聯準會失去信譽將推升長債殖利率、因市場對長期通膨的擔憂將增加，且質疑美國資產作為傳統避風港的作用性。

川普從去年上任以來，不斷表態支持弱美元，並控訴歐盟與中國操縱貨幣。美元指數本週已從超過 96 的水平開始下滑，22 日午盤 13 時許，暫報 95.23，美元從今年 4 月以來低點已上漲了約 5%。

美元指數走勢

新興市場的解脫

Old Mutual Global Investors 的投資組合經理 Delphine Arrighi 表示：「若聯準會對美國或世界的經濟前景，表達一些擔憂，並對未來升息預期進行調整，那麼對新興市場顯然會是正面消息。」



過去幾週新興市場一直很動盪，土耳其的貨幣危機，以及俄羅斯所面臨的制裁，皆使投資者較不受風險資產吸引，新興市場股市和貨幣皆表現不良，MSCI 新興市場貨幣指數 8 月迄今，下跌超過 1.6%，20 日為 1599.24 點，同一時間，MSCI 新興市場指數則下跌約 4%。

新興市場貨幣指數

聯準會若減少緊縮力道，將使新興市場貨幣獲得一些支撐。但 SEB 的首席新興市場策略師 Per Hammarlund 表示：「若聯準會成員想在川普發表言論後，改變政策看法，那他們必須要努力拿出數據佐證，以證明政策變更的合理性。」