Netflix欲甩蘋果分羹 正測試新的「收費方式」

Netflix (NFLX-US) 目前是蘋果 (AAPL-US) 銷量最高的 iOS 應用程式之一，這都要歸功於大量訂戶透過 iTunes 支付訂閱費用，如今傳出 Netflix 欲擺脫蘋果 iTunes 平台拆帳費，以獲得更大的利潤。

《Techcrunch》報導，Netflix 近期對外宣稱正在 33 個國家測試 iTunes 付款方式，實際上卻是醉翁之意不在酒，該公司正在測試如何繞過 iTunes 支付用戶訂閱費用。

截至 9 月 30 日，歐洲、拉丁美洲和亞洲特定市場的新用戶或失效用戶將無法使用 iTunes 付費。相反的，這些用戶會被重新導向至行動網路版本，直接透過 Netflix 註冊付款詳細資訊。

Netflix 是蘋果銷量最高的 iOS 應用程式之一。(圖：AFP)

無獨有偶，在此前擺脫 iTunes 支付方式的公司有 Spotify，Spotify 和 Netflix 有其相似之處。

目前全球最大公司蘋果已進軍串流媒體服務市場，勢必將蠶食兩家公司的利潤空間，因此對兩家公司來說，為避免鯨吞蠶食，繞過 iTunes 付款相當合理。

Netflix 已逐步轉移 Netflix 在其他平台上的客戶關係，轉向與其客戶進行更直接的收費方式。2018 年 5 月，Netflix 已停止允許新用戶或回頭客使用 Google Play 支付其服務費用。

Netflix 更直接的付費方式意味 Netflix 可以繞過 Google 和蘋果訂閱增加營收。目前，蘋果透過 Netflix 應用程式獲得用戶第ㄧ年的 30% 訂閱費用，隨後降至 15%，收入相當可觀，一旦 Netflix 宣告測試成功，蘋果的損失也是相當大。

此前今年一月份市場盛傳，蘋果今年底前可能收購 Netflix，花旗甚至認為蘋果有高達 40% 機率收購 Netflix。

市場人士表示，對蘋果來說，Netflix 目前無論做什麼都不重要，繞道收費不代表什麼，若蘋果收購 Netflix，蘋果一樣可以收到錢。然而，Netflix 此舉也可能代表不願被其他公司併購的決心，意圖提升營收和利潤，一掃先前財報不佳的陰霾。

今年 7 月，Netflix 最新財報營收和新增訂戶方面遜於市場預期，顯示未來企業成長可能放緩，目前測試的新支付措施，可能是 Netflix 調整其 1.3 億訂戶利潤率的好機會。

上週 Netflix 的 iOS 測試經新德里電視台 (NDTV) 披露，用戶在 Twitter 發文表示付費方式出現變化，Techcrunch 引述 Netflix 代理表示，證實該測試早在 6 月以來就先在 10 個國家開始運行，接著 8 月 2 日到 9 月 30 日才逐步擴展到 33 個國家。

Netflix 提供聲明，Netflix 不斷在不同平台創新和測試新的登入方式，致力於改善各地成員的 Netflix 體驗。測試期間使用蘋果 iOS 的用戶將可能預到兩種情況：只能在 iTunes 付費模式下登入 Netflix 應用程式，或是只能透過行動瀏覽器登入 Netflix。

目前展開測試的國家 / 地區的完整列表如下：阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、克羅地亞、捷克、丹麥、厄瓜多共和國、芬蘭、法國，德國、英國、匈牙利、印度、印尼、義大利、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、挪威、秘魯、菲律賓、波蘭、斯洛伐克、南非、西班牙、瑞典、台灣和泰國。