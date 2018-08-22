攸關你的投資布局 一文掌握下半年中美貿易戰重大時間表

美國和中國本周恢復貿易談判，消息指出，美國總統川普與中國國家主席習近平將在 11 月的亞太經合組織峰會舉行會晤，以下列出時至年底的重大時間表，帶您關注中美貿易紛爭很可能出現進一步衝突或轉折的關鍵時間點。

貿易談判

由中國商務部副部長王受文率領的代表團，將在 8 月 22 日至 23 日在華盛頓與美國財政部負責國際事務的副部長 David Malpass 率領的美方代表團進行會談。目前雙方未對外提供進一步細節，經濟學家懷疑，這樣低層級的會談可能無法達成任何實質協議。

160 億美元關稅

本周四 (8 月 23 日) 起，中美兩國將對彼此 160 億美元的商品加徵關稅。美國方已在上個月 6 號對中國 340 億美元的商品課徵關稅，中國方面旋即回擊報復，修訂後的中國關稅清單新增了數百個項目，包含煤炭、醫療器械、廢棄物、汽車和大客車等。而美方宣布加徵關稅的產品則包含摩托車、蒸氣輪機和火車等。

2000 億美元關稅

美國自本周一起正在舉辦為期六天的公開聽證會，展開新一輪對中國課徵關稅徵求意見，預計對 2000 億美元的中國商品課徵高達 25% 的關稅，估計將在 9 月 6 日公示期結束後生效；中國方面也宣布，要對 600 億的美國商品加徵 5-25% 的關稅。

第十九屆四中全會

中共第十九屆四中全會很可能在今年秋季召開，依照 40 年前的標準化流程，會議主題可能集中在經濟問題與改革議程上，就如同 2013 年 11 月一樣。不過習近平很有可能會打破常規，例如今年 2 月，中共在全國人大開會以前，相當罕見的召開中央委員會全體會議，審議人事任命和政府改革。

進口博覽會

第一屆中國國際進口博覽會將在今年 11 月 5 日至 10 日於上海舉行，屆時習近平將會出席。身為全球最大進口國的中國曾多次表示，希望增加包含美國在內全球各地的進口，以滿足國內需求，並減少貿易順差。

亞太經濟合作會議

今年的亞太經濟合作會議 (APEC) 將在 11 月於巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港舉行，中美官員表示，習近平與川普將在這場會議上舉行會晤。事實上，兩國領導人預先安排好會晤時間會給談判帶來一種急迫感，也暗示雙方領導人不希望讓貿易站發展到失控地步。

G20 首腦峰會

若兩國官員在 APEC 之前仍無法達成臨時協議，預計 11 月 30 日至 12 月 1 日於阿根廷舉行的 G20 首腦會議，很可能將是這兩位領導人坐下來談判的另一重要場合。