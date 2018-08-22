高盛之後是摩根士丹利！特斯拉私有化或又添顧問

繼高盛之後，摩根士丹利可能也成為特斯拉私有化計劃的金融顧問。

自美東時間 21 日本周二起，摩根士丹利的網站不再顯示特斯拉的股票評級和目標價，上周還公布了該行分析師 Adam Jonas 對特斯拉給予「持股觀望」（equal-weight）評級，目標價 291 美元。

雖然摩根士丹利的發言人拒絕就此置評，但英國金融時報指出，此前該行就曾擔任特斯拉的金融顧問。上述摩根士丹利的舉動和此前被確認為特斯拉金融顧問的高盛異曲同工。

上周高盛將特斯拉股票列入限制名單，這被彭博社解讀為，高盛「正在以特斯拉金融顧問的身份行動」。因為限制名單將禁止高盛任何員工交易列入個股，以防內幕交易發生。

不過，上周二特斯拉 CEO 馬斯克的推文里並沒有提到摩根士丹利，而是說：在推出特斯拉私有化的提議方面，正與金融顧問銀湖資本（Silver Lake）、高盛以及法律顧問 Wachtell、Lipton、Rosen&Katz 和 Munger, Tolles & Olson 合作，對此感到興奮。

無論摩根士丹利是否真是私有化計劃的顧問，投資者顯然很歡迎這樣暗示性的消息。本周二特斯拉股價高開高走，當天高開 0.7%，盤中一度接近 325 美元，漲超 5%，創上周四以來新高，較 Jonas 的上述目標價高出將近 12%。

不過，馬斯克在公布考慮特斯拉私有化十多天後遲遲未提交私有化方案，美國證監會加緊對特斯拉調查的消息頻出。華爾街對特斯拉股票的看法越來越謹慎。

本周一，摩根大通發布報告，將特斯拉的目標價從 308 美元下調至 195 美元，降幅近 40%。其推翻了之前對特斯拉可能完成私有化的假設，稱根據現在的資訊，沒有正式提出私有化提案，資金也未確定，不應將私有化納入估值考慮。

周二，Consumer Edge 的分析師 James Albertine 將特斯拉評級從增持下調為持股觀望，提到該司面臨監管調查的不確定性，並可能被處罰款，而且懷疑馬斯克能否保持這種廣泛管理的能力，認為可能公司再聘一位 CEO 和 / 或一位 COO 會更好。

據彭博統計，這是 Albertine 自 2016 年 7 月覆蓋特斯拉以來首次下調其評級。