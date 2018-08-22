川普律師柯恩認罪 美股期貨盤後下跌 避險需求溫和上升

長期擔任美國總統川普私人律師的柯恩 (Michael Cohen) 認罪之後，政治風險重新浮上水面，美股期貨出現壓力，日圓及美國公債攀高，亞洲股市漲跌互見。

柯恩週二 (21 日) 同意對一系列指控，包括稅務欺詐、違反選舉財務法、向一家金融機構做虛假陳述等事認罪，造成盤後美股期貨下挫。追蹤標準普爾 500 指數的 SPDR S&P 500 ETF、以及追蹤道瓊指數的 SPDR Dow Jones Industrial Average 均下跌超過 0.4%。

週三 (22 日) 開盤的亞股看不出受此事影響的跡象，大陸股市開盤走弱，日本股市則上漲，美元在美中談判前仍持續低迷。認罪事件引發對避險資產的溫和需求，美元兌日圓略跌 0.2%，至 110.11；美國 10 年期公債殖利率週二 (21 日) 跌至 2.8225%。

美元兌日圓日線走勢圖 (近一年以來表現)

Port Shelter 投資管理公司執行長 Richard Harris 表示，這次事件不至於對總統帶來致命影響，很多事情仍會持續，但距真的能彈劾總統還離得很遠。

WBI Investments 總裁兼投資長 Matt Schreiber 認為，這只是增加市場不確定性而已，這件事已經持續 2 年，也許市場會有短期反應，但不會因此下跌很多。

Miller Tabak 股票策略師 Matt Maley 指出，至今為止這件事還未傷害過市場，投資人預料不會因此恐慌或拋售股票。不過可能會先退一步，至少短期內先觀望一陣子。

柯恩過去長期擔任川普私人律師，前年大選後，仍為川普提供法律意見。部分分析認為，柯恩認罪後，可能會向負責「通俄門」的特別檢察官 Robert Mueller 提供更多資料，帶來川普更大的法律風險。