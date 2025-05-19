〈走進中國〉積蓄有限！租賃金飾結婚的年輕人 想明白了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-19 05:00

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中國五一連假過後有條新聞，默默在社交媒體上火了。

五一和國慶一般都是年輕人結婚的高峰期，在傳統中式婚禮上的「三金」消費，即金戒指、金項鏈和金手鐲，很多年輕人由購買變成了租賃。

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界面財經號「來咖智庫」指出，深圳水貝某專門出租黃金飾品的檔口生意一直不錯，這家婚嫁黃金海量款式隨便選，租一次可以用 7 天，變形損壞還可以免責。

租金按照克重，不同款式租賃價格不同，克價人民幣 30～50 元 / 一天。當然，如果客戶佩戴過程中越來越喜歡，也可以直接選擇按照當天金價買斷，不需要另外再付租金。

雖然現在年輕人對結婚的興趣越來越低，但婚禮租賃市場的生意非常火爆。有人算了一筆賬：購置一套 50 克的「三金」需人民幣 3 萬元，租賃僅 1,500 元。

從經濟成本上看，2025 年國際金價突破歷史高峰，中國國內黃金價格飆漲超過 35%，一套普通結婚「三金」購置成本動輒人民幣 5 萬元以上。

在購房、育兒等剛性支出擠壓下，許多年輕人的經濟壓力較大。租賃「三金」以很低價格獲得婚禮儀式感，新人節省下一大筆開支，可將資金投入知識投資、職業發展等更具長期價值的領域。

出租婚禮「三金」的商家建議年輕人：「這種用一次的直接租就可以了，如果買的話，建議直接買日常款或者金條，更加可以保值增值。」

也就是說，租賃金飾結婚的年輕人越來越多了，一路高歌猛進的金價，顯然勸退很多積蓄有限的家庭。