俄烏才剛舉行直接會談 烏軍：俄發動2022年以來最大規模無人機襲擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-19 05:30

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據《路透社》報導，烏克蘭官方周日（18 日）表示，俄羅斯對烏克蘭境內目標發動大規模無人機襲擊，並且這是 2022 年烏克蘭戰爭爆發以來俄羅斯發動的最大規模無人機襲擊。

烏克蘭空軍說，截至周日上午 8 點（台灣時間周日下午 1 點），俄羅斯出動 273 架無人機，主要目標是烏克蘭中部的基輔州，以及烏克蘭東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克和頓涅茨克州。

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據《路透社》報導，俄羅斯和烏克蘭上周五舉行三年來首次直接會談，雙方未能促成臨時停火。

不過，雙方同意進行 1,000 人換 1,000 人戰俘交換，這是戰爭爆發以來最大規模換俘。雙方還同意以書面形式溝通停火條件，且原則上同意再次舉行會談。

俄烏此次會談以閉門形式舉行。會議結束後，俄烏雙方對談判的成果評價不一。俄方說，對談判結果「總體滿意」，願意繼續接觸。烏方則稱，談判毫無成果，俄方的要求不可接受。

俄羅斯在會談中提出的要求，包括烏克蘭採取中立立場、放棄向俄羅斯索要戰爭賠款，以及承認失去克里米亞和四個俄羅斯尚未完全控制的被佔領地區。

此外，美國總統川普上周六在社交平台 Truth Social 上發文，稱他將於美東時間 5 月 19 日上午 10 時與俄羅斯總統普丁通話，討論停止烏克蘭戰爭以及貿易相關問題。