川普通話普丁前夕 澤倫斯基會見美副總統范斯

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-18 23:21

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在川普與普丁通話之前，烏克蘭總統澤倫斯基與美國副總統范斯 (JD Vance) 週日 (18 日) 在羅馬進行會面，這是自 2 月 28 日在白宮發生的公開衝突以來，兩人的首次會面。

根據白宮隨行媒體報導，雙方在美國駐義大利大使官邸會面，美國國務卿盧比歐、澤倫斯基的首席幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）也一同出席。

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澤倫斯基表示，這是一場很好的會面，討論了在伊斯坦堡舉行的談判，俄羅斯派出的代表團級別較低，沒有決策權。重申烏克蘭願意進行真正的外交談判，並強調盡快實現全面無條件停火的重要性。

川普 17 日在社交平台 Truth Social 上發文，稱他將於美東時間 5 月 19 日上午 10 時與俄羅斯總統普丁通話，討論如何結束俄烏「血腥屠殺」以及貿易相關問題，預計隨後也將與澤倫斯基以及多位北約成員領袖進行通話。

范斯與澤倫斯基於週日稍早首次會面，這是自 2 月在白宮爭執後的首次碰面。兩人於梵蒂岡微笑並握手，當時正值聖座慶祝教宗良十四加冕典禮。

世界各國領袖與其他政要在幾週內第二次齊聚羅馬，為了慶祝本月新選出的教宗良十四的首次彌撒，這也替即興外交創造了機會。

來自超過一百個國家的代表團週齊聚梵蒂岡。澤倫斯基抵達聖彼得廣場時獲得部分掌聲歡迎，而教宗良十四則在乘坐教宗座車繞行廣場時受到熱烈歡呼。

預計教宗稍晚將與烏克蘭領袖會面。根據義大利《晚郵報》引述梵蒂岡消息人士的報導，良十四將於週一會見范斯。在彌撒儀式中，澤倫斯基與馮德萊恩坐在一起，范斯則坐在附近。

此外，義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 將於 18 日與范斯和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 舉行三方會談。面對貿易戰一觸即發，梅洛尼一直推動歐盟領袖與美國政府會晤。