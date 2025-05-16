特斯拉Robotaxi承諾跳票 退租車轉售引消費者不滿

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-16 01:00

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「我們要拿回車子」 馬斯克的承諾一場空

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2019 年，特斯拉執行長馬斯克在投資者會議上高調宣布，消費者無法選擇買斷 Model 3 租賃車輛，因為這些車將被納入特斯拉的無人計程車自駕車隊。當時馬斯克甚至表示：「明年，我們一定會有超過 100 萬輛機器計程車上路。」

然而這一承諾至今未能兌現。根據知情人士透露，特斯拉並未建立自駕計程車隊，反而將退租車透過軟體升級增加價值，再轉售給新買家，以獲取更高利潤。

軟體升級變現 退租車搖身一變「高價二手車」

知情人士指出，特斯拉將退租車加入「全自動駕駛」(Full Self-Driving, FSD) 軟體 (售價最高達 1.5 萬美元，現降至 8,000 美元) 與「加速性能提升」功能 (售價 2,000 美元)，藉此大幅提高轉售價格。有前員工坦言，這是「輕鬆哄抬二手車價」的手法。

直到去年 11 月，特斯拉才悄然修改政策，允許新簽租賃合約的消費者選擇買斷車輛，但許多老客戶發現，當年被告知必須歸還的車輛其實早已被高價出售。

被消費者稱為「謊言」 批馬斯克誤導多年

印第安納州企業家 Joe Mendenhall 曾向特斯拉多次詢問是否能買下自己的 Model Y，但始終被告知「車輛保留作為自駕計程車使用」。他後來發現愛車被直接拍賣出售，不禁在社群平台 X 上怒斥：「謊言滿天飛，我的車根本沒成為機器計程車！」

投資者誤信自駕計程車神話 特斯拉股價受益

多年來，馬斯克不斷對外宣稱自駕計程車即將上路，營造出特斯拉已接近完全自動駕駛技術的印象，這也成為投資人看好特斯拉股票的重要因素。

分析機構 ARK Investment 去年甚至公開表示，特斯拉退租車可望迅速轉化為自駕計程車車隊資產。然而事實證明，這些車輛僅用於提高短期利潤，並未真正投入自駕計程車服務。

二手特斯拉價值大跌 市場熱潮不再

隨著特斯拉車輛老化、電動車市場競爭激烈，二手特斯拉價格暴跌。數據顯示，過去一年，特斯拉二手車均價下跌 7.6%，遠高於其他品牌 0.8% 的跌幅。其中，Model Y 價格下跌 14.1%，Cybertruck 更暴跌 46%。