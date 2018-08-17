莫非真的跌過頭？Pimco建議增加新興市場貨幣及黃金等資產

過去幾年以來，美國一直擔心通貨緊縮，不過隨著通膨自 2012 年首度達成目標，加上全球貿易秩序的變化，意味著已是調整投資組合的時機。Pimco (The Pacific Investment Management Company) 在年中資產配置展望中表示，衰退指標雖然沒有出現紅色信號，但仍閃爍黃色警告信號，投資組合需要依此調整。

Pimco 投資長 Mihir Worah 提出了 5 個投資機會：

一、短期美國公司債：

Worah 表示，隨著聯準會利率提高，Libor 與信貸利差擴大，短債殖利率的吸引力已是多年來少見。選擇短天期債券，也代表他們對升息較不敏感，也能在經濟放緩或經濟衰退時提供一些保障。

二、一籃子新興市場貨幣：

在美元強勢，土耳其危機帶來新興市場貨幣重跌之下，這看來不像是個好選擇。不過 Worah 認為，確實全球貿易受傷，可能造成經濟成長意外放緩，但是這個擔憂已經反應過頭，代表低接的機會。有鑑於亞洲經濟體更依賴貿易，而中國經濟也有成長放緩的跡象，他更偏好亞洲以外的新興市場貨幣。

三、黃金：

Worah 指出，在通膨預期升高、經濟衰退風險上升時，黃金理應走高，但現在卻落後反應，仍低於歷史平均。他認為，主要是在貿易緊張局勢和美元走強的情況下，打擊了金價。但黃金仍可做為長期價值的存儲標的。此外，也可考慮抗通膨債券，因為市場尚未考慮通膨風險。

四、大型股優於小型股：

迄今為止，小型股的表現優於標準普爾 500 指數，這是因為他們更重視國內市場，較少受到貿易戰的衝擊。不過 Worah 傾向於高質量、相對估值偏低的大型股。

美銀美林資產和定量策略師 Savita Subramanian 在上個月的報告中提出，包括跨國公司在內的大型企業，雖然有貿易戰風險，但市場已經定價，反而忽略了許多小型股是大公司的供應商，對全球經濟成長減緩也很敏感。

五、其他

Worah 認為，在高波動而且已經高估值的環境下，投資人可以考慮固定收益及商品資產，為投資組合提供多樣化。