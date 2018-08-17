美財長威脅繼續制裁土耳其 里拉一度抹平隔夜全部漲幅

雖然土耳其里拉到周四美股早盤時連漲了三天，美國財長一句話就抹殺了隔夜全部漲幅。

據彭博社報導，美國財長姆努欽當日表示，如果土耳其拒絕釋放被關押的美國牧師 Andrew Brunson，將面臨更多制裁。

美國總統川普也在周四的內閣會議前表示，土耳其還沒有證明「自己是美國的朋友」，他抱怨稱，美國政府應土耳其總統埃爾多安的要求，從某個不具名國家「解決」了一位土耳其公民，但土耳其拒絕釋放美國牧師，「這不公平，也不對」。

英國《金融時報》也援引美國副總統彭斯的警告稱，被拘禁在土耳其的美國牧師是無辜的，要求立即將其釋放並送回美國。他也暗示會有更多制裁土耳其的措施出爐，「土耳其最好不要測試川普總統對釋放美國牧師的決心」。

金融部落格 Zerohedge 發現，由於美土外交關係惡化尚無和解方案，土耳其里拉兌美元在周四早盤漲 4.5%，最高觸及 1 美元兌 5.7 里拉。美國財長發言後，里拉在幾分鐘內完全抹去了隔夜漲幅，短線重新跌破 6.0 關口。在美上市的明晟 iShares 土耳其 ETF（交易代碼：TUR）跌超 3%。

據外媒總結，土耳其法院周三拒絕釋放美國牧師 Brunson。土耳其總統埃爾多安正在積極尋求歐洲和中東盟友，在與德國總理默克爾通話後，又與法國總統馬克龍通話。土耳其財長周四與上千名國際機構投資者舉行了電話會議，承諾財政改革。中東戰略盟友卡塔爾周三承諾，將對土耳其提供 150 億美元的直接投資。

美國和土耳其的矛盾已經不是釋放牧師這麼簡單了。白宮發言人周三稱，美國沒有計劃取消對土耳其的高額鋼鋁進口關稅，如果涉恐牧師被釋放，美國可能取消對兩名土耳其高官的制裁。

美國已對進口自土耳其的價值約 10 億美元鋼鐵和鋁徵收 50% 和 20% 的關稅，較此前翻倍，土耳其外交和內政部長均被制裁。土耳其方面也報復性地大幅提升自美進口的汽車、酒、煙草和大米的商品關稅。

觀察發現，儘管土耳其周三再度拒絕了釋放該牧師的要求，同日卻宣布特赦被關押 14 個月的民權活動家 Taner Kilic，被認為向美國示好。土耳其外長周三也釋放出一些和解信號，表示只要美方不再威脅土耳其，土耳其準備與美國開啟相關討論。

土耳其官方周四公布了 6 月工業生產指數，較去年同期增長了 3.2%，但環比回落 2%。不少經濟學家認為，土耳其無法延續去年 GDP 增速 7.4% 的利多，面臨下行風險。

諮詢機構 Capital Economics 分析師 William Jackson 表示，上半年土耳其央行升息了 500 個基點，將開始顯著影響實體經濟，預計下半年土耳其經濟陷入衰退，從第三季起會顯著惡化。他認為，雖然土耳其財長周四與機構投資者的電話會議沒有提到升息，但升息可以提振市場信心，幫助舒緩本幣快速貶值對當地企業償債的壓力。