紐約匯市—中美重啟談判 市場風險胃口再開 美元橫盤整理 人民幣大漲

週四 (16 日) 交易，中美重啟貿易談判，風險偏好重返金融市場，美元橫盤整理並自 13.5 個月高點下降，人民幣大幅上漲，自去年 1 月以來最低水平拉升。

本月稍晚北京當局將派遣代表團前往華府，中國商務部副部長王受文將會見美國財政部副部長 David Malpass 以處理中美間貿易爭議。自 7 月以來，中美兩國尚未見面討論貿易議題，相互的關稅和限制帶來的貿易戰前景打壓了市場對全球成長的預期。

中美重啟談判讓市場參與者有盼望和進入風險資產的理由，包括許多新興市場貨幣、澳元等均走強。

Oanda 市場分析副總裁 Dean Popplewell 指出，中國接受美國邀請，在 8 月下旬進行貿易談判，以及卡達承諾投資 150 億美元到土耳其，這些事「一夕之間大振風險情緒，並對美元構成壓力。」

儘管如此，紐約投資銀行 Invesco 全球策略長 Kristina Hooper 表示，「對於這回中美貿易談判能走到什麼程度，我非常謹慎看待，但市場正尋找任何蛛絲馬跡，好讓他們守住內心希望。」

離岸人民幣兌美元大漲

根據 FactSet，1 美元最終兌 6.8720 離岸人民幣，較前一交易日下跌 1.1%，而美元兌在岸人民幣則下降 0.6% 至 6.8935。

週三登上一年多高點的 ICE 美元指數大致在負面領域 96.671 不變。該指數稍早走低，係遭一輪經濟數據的拖累，包括疲弱的費城 Fed 製造業指數等。

更廣泛的 WSJ 美元指數下降 0.2% 至 90.13。

其他方面

由於卡達相助的消息提振，土耳其里拉兌主要競爭對手連續第三日升值，美財長 Steven Mnuchin 的言論讓里拉盤中一度達最低點，他稱有必要的話，他已經準備好用更多制裁來對付土耳其。德國財長 Olaf Scholz 週四表示，德國對經濟穩定的土耳其感興趣。

根據 FactSet，1 美元最終兌 5.8134 里拉，較前一交易日下跌 2.4%，而歐元兌里拉也下降 2.4% 至 6.6045 里拉。但今年迄今里拉兌美元跌幅仍達 37%。

因經濟基本面疲弱和外交、貿易等其他問題困擾土耳其，上週五里拉遭拋售重貶 16%。

國際金融協會 (IIF) 本週稍早，依據土耳其的經常帳赤字，將美元兌里拉匯率的公平價格定義在約莫 5-5.50。

里拉的反彈帶動巴西里爾和墨西哥披索上升，但對印度盧比和南非蘭特沒有什麼影響。

歐元兌美元上升 0.1% 至 1.1354 美元，自前一交易日 13 個月低點 1.13010 美元上升。