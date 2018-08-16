反彈後危機仍在 投資專家：土耳其里拉崩跌恐未結束

土耳其里拉兌美元觸底反彈，連續第 3 天走揚；不過，投資專家認為，在根本問題未除的情況下，土國經濟風險仍高，里拉崩跌可能還沒結束。

台北時間週四 (16 日) 下午 5 點 40 分，Investing.com 數據顯示，美元兌里拉跌逾 2.3%，至 5.7805。

美元兌里拉跌逾 2.3%。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國總統川普上週宣布，擬將土耳其的鋼鋁關稅加倍，消息一出，里拉應聲暴跌；週三，土國祭出反制措施，揚言提高汽車、酒精飲料、菸草及化妝品等美國進口商品關稅。

土國總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 簽署的法令顯示，美國進口房車、酒精飲料及菸草，關稅將分別增加 120%、140% 與 60%。

另一方面，為使里拉回穩，土耳其央行將所有里拉債務準備金率，下調 250 個基點；3 年內到期的銀行外匯債務準備金率，下調 400 個基點；上述調整，預計可釋出約 100 億里拉 (約 60 億美元) 的流動性。

然而，根據 CNBC 報導，Principal Global Investors 執行長 Jim McCaughan 今 (16) 日表示，美國對土耳其加徵的鋼鋁關稅，並未減少，土國政府也未提出改善經濟的全面性計畫，其經濟風險仍高。

McCaughan 直言，「你會在短期內看到一些恢復，但未必是正面趨勢，這場危機可能還有進一步發展，因為他們並未解決根本問題。」

McCaughan 指出，嘗試減少貿易逆差或財政赤字，都是具可行性、有意義的因應措施。

Intermediate Capital Group 經濟與投資研究主管 Nick Brooks 亦強調，雖然里拉大幅反彈，但土耳其的經濟問題根深柢固，這波反彈恐難持久，「(里拉) 可能會更糟，艾爾段不想升息，在利率提升前，里拉會繼續承壓。」

Brooks 稱，假如土國政府願意大幅提升利率，使里拉回穩，可望挽救許多背負大量外幣債務的企業。

Brooks 說，若里拉崩跌不止，許多企業將無法償還外幣債務，繼續陷入惡性循環。