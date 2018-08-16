NAND Flash第3季不旺+供過於求 價格跌幅可能近10%

據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新報告指出，NAND Flash 市場第 1 季受傳統淡季影響，市場轉為供過於求，第 2 季平均價格跌幅達 15-20%，第 3 季雖為傳統旺季，但智慧型手機、筆記型電腦等主要消費性產品出貨量的季度成長有限，加上模組廠庫存水位高，使產品合約價續下探，預估 NAND Flash 價格平均跌幅近 10%。

DRAMeXchange 指出，今年第 1 季受到傳統淡季影響，市場轉為供過於求，第 2 季隨著智慧型手機需求復甦，加上中國智慧型手機廠商提升高容量產品備貨力道，使位元出貨量獲支撐，然而，NAND Flash 市場仍供過於求，使第 2 季平均價格跌幅達 15-20%。

展望第 3 季，DRAMeXchange 分析師葉茂盛表示，雖為傳統旺季，但旺季不旺現象明顯，智慧型手機、筆記型電腦等主要消費性產品出貨量的季度成長有限，加上模組廠庫存水位高，供過於求態勢將延續，使各產品第 3 季合約價繼續下探，NAND Flash 價格平均跌幅預估近 10%。

葉茂盛表示，價格下跌並非完全負面，透過價格適當的調整，有利供應商優化產品硬體規格，且行動裝置市場已迎來一波調升搭載規格的風潮，128GB 以上容量的搭載比重已提升至超過 10%。

葉茂盛認為，下半年受到 OPPO、Vivo 及小米等中國廠商可望積極採用 uMCP 下，將持續推升中高階以上的機種搭載容量，明年上半年可望往 256GB、甚至 512GB 邁進。在 SSD 市場方面，NAND Flash 價格下調也使高容量伺服器產品 (8TB、16TB) 出貨可望增長，筆記型電腦方面，則可見 SSD 搭載率隨著價格下修而持續上升，搭載容量也逐漸從 128/256GB 轉往 256/512GB。