拚潛在開發用戶倍增 宏達電Viveport將支援Oculus Rift

宏達電 (2498-TW) 今 (16) 日宣布 ，Viveport 將支援與 Oculus Rift 兼容的遊戲，將內容創作者與全球用戶聯繫起來，預計 9 月 4 日起全球上線；Viveport 總經理 Rikard Steiber 表示，預期 Viveport 開發者的潛在用戶群將因此增加 1 倍。

Rikard Steiber 指出， Viveport 持續提供開發者提升 VR 內容獲利的最大機會，從 Viveport 和 Viveport 訂閱內容服務，到 Amazon 和 Viveport Arcade 的可用性，將繼續為開發者全力擴增及吸引接觸全球的廣大用戶。

宏達電表示，增加對 Oculus Rift 的支援，能使發布在 Viveport 上的應用內容潛在消費者倍增，且引領 Oculus Rift 用戶打開 Viveport 訂閱內容的大門；Viveport 訂閱內容服務現有近 500 款應用內容，將提供多樣化的 VR 體驗。

宏達電指出，即日起開發者可以選擇將他們的內容標示為兼容 Oculus Rift，並在 9 月 4 日起全面推出給全球消費者用戶；多數透過 OpenVR 為 Oculus Rift 提供硬體支援的現有版本，已準備好進行這項更新。