元富證引外資入台股 找和大、美律等六大業者參與座談

元富證券 (2856-TW) 近來積極耕耘星、港市場，於 8 月 15、16 日在星港兩地舉辦「台灣企業日」論壇，邀請國內 6 家績優企業與外資法人進行深度會談，包括有和大 (1536-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、強茂 (2481-TW)、巨大 (9921-TW)、美律 (2439-TW) 和藥華藥 (6446-TW) 等。

元富證說明， 本次與會企業皆是台灣資本市場中，具全球代表性和關鍵產業地位的廠商，其中，和大是全球電動車齒輪主要供應大廠，貿聯控股為高端線材與電動車連接器解決方案領導大廠，強茂是台灣最大功率元件製造商，巨大為全球第一大自行車製造商，美律是台灣最大電聲元件廠，而藥華藥則擁有價值非凡的全球 PV (真性紅血球增生症) 罕病全新療法。

元富證本次活動邀請星、港兩地外資機構法人，有近 50 餘家參與盛會，包括退休基金、外商銀行和大型資產管理公司等，透過面對面的會議形式，深入暸解與會公司營運概況及產業供應鏈動態。

元富證券總經理李明輝說明，近年元富證積極協助台灣優質企業提升海外能見度，定期至香港、新加坡、馬來西亞和日本等地辦理海外法人說明會，期盼透過此行成功引資進入台灣資本市場，也希望藉此擴大深耕亞洲資本市場。