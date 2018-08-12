特斯拉私有化到底靠不靠譜？投行高盛來給你算筆賬

雖然特斯拉私有化還有很多不確定的因素，但假設馬斯克提出的特斯拉私有化（MBO）能夠最終執行，這個交易到底靠不靠譜？ 投行高盛算了筆賬。

首先，這個交易會是什麼樣子？

高盛分析師 David Tamberino 指出，以馬斯克定義的每股 420 美元，並使用預估的 1.86 億股稀釋已發行股票（包括可行權期權和理論上在價內的可轉換債券），特斯拉隱含股權價值約為 780 億美元。當與調整後的約 60 億美元凈債務相結合時，意味著該企業價值為 840 億美元－－這是高盛對特斯拉 2020 年 EBITDA 預估的 23.5 倍，也是公認的特斯拉 2020 年 EBITDA 的 17.5 倍。

Tamberino 認為，根據高盛的分析，特斯拉凈債務約為 90 億美元。目前特斯拉槓桿率是高盛對特斯拉 2020 年 EBITDA 預估的 2.6 倍，目前的年度利息支出接近 6.5 億美元－－使得隱含平均利率約為 6% （主要由垃圾債資助的 MBO 的利息支出更高）。如果對價內可換票據進行調整，槓桿率將降至 2020 EBITDA 的 1.7 倍－－隱含利率為 7.3%。

假設將來特斯拉能夠以類似的速度為債務提供資金，也沒有其他股東轉成私有化結構，外部股權資本也沒有就位－－這將意味著公司債務將達約 685 億美元，其中利息支出約 50 億美元。這將使公司公司槓桿率達到 EBITDA 的 14 倍，僅利息支出一項就將高於 EBITDA 預估，就是說，即使沒有資本支出，公司的現金流也將為負數，這肯定不是任何槓桿收購（LBO）投資者想看到的。

從形式分析來看，採用約 6.0 倍槓桿傳統收購方法－－與歷史上的 LBO 一致－－在高盛 2020 年 EBITDA，或公認的 29 億美元的預估下獲得 21 億美元債務融資，取決於是使用公認的 EBITDA 還是高盛的 EBITDA，特斯拉需要增加股權融資 400 億至 470 億美元。雖然這會使利息費用降低，但考慮到約 3.6 億美元的共識資本支出時，仍然不會得到正現金流。

為了涵蓋這兩種結構之外的很多可能性，高盛創建了以下敏感性分析，顯示出各種融資結構的潛在利息支出。

那麼，下一個問題就是 420 美元每股的價格是否公道？

答案取決於你對公司成長的看法。

高盛對特斯拉的營運假設，在「潛在上行」的情景，面對來自原始設備製造商（OEM）日益激烈的競爭，特斯拉在 2025 年的大規模市場銷量將在 200 萬至 300 萬輛之間，而按高盛的基本情景預估，2025 年特斯拉銷量僅在 80 萬輛左右。在「潛在上行」情景下，高盛對特斯拉的估值為平均每股 414 美元。而在基本情景下，特斯拉每股潛在價值要低得多，只有約 116 美元，僅有馬斯克提出價格的四分之一左右。

與戴爾當年私有化有沒有可比性？

高盛認為，戴爾當年私有化可以用來參考，但戴爾的 EBITDA／FCF 特徵要有利得多。

2013 年，戴爾管理層以 250 億美元收購該公司，通過管理層的所有權（16%，價值超 30 億美元），資產負債表中的 7.5 億美元現金，一些增量股東，和約 194 億美元（債務權益比為 3.5 倍）融資。雖然該交易在性質上和特斯拉有些相似，但是由於戴爾產品和公司發展更為成熟，因此 EBITDA 的生成和現金流特徵非常不同：戴爾 2013 年調整後 EBITDA 為 51 億美元，相當於 3.4 倍槓桿，自由現金流（FCF）生成約 30 億美元。

而特斯拉，不包括營運資本，每季度燒掉現金約 10 億美元。 特斯拉的問題在於，僅利息支出本身就將為投資者留下零現金，誰會願意投呢？

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