避免股權集中 特斯拉私有化尋求更多投資者集資

本周最勁爆的美股新聞，莫過於電動汽車巨頭特斯拉要被 CEO 馬斯克回歸私有化。圍繞這個話題最大的爭議，則是「收購資金從哪裡來」？

據彭博社援引匿名知情人士稱，馬斯克及其顧問正在為私有化籌資尋找廣泛的「投資者池」，以避免私有化過程中的股權過度集中於少數新增大股東手中。

馬斯克的設想是，邀請更多現有股東一起籌資完成私有化，每位股東貢獻一部分資金，主要遊說對象是持股的大型資管機構。

不過報導稱，達成交易的可行性、協議架構和籌資場景還在初步討論階段，馬斯克或特斯拉尚未正式聘請某家銀行來處理這一過程，也尚未就如何操作做出最終決定。

消息傳出後，特斯拉回吐了日內全部漲幅，一度小幅轉跌，此前漲幅 1.8%。周五收漲 0.86%，收報 355.49 美元，基本回吐了周二美股午盤宣布私有化消息以來的全部漲幅，較周二高點跌近 10%。

馬斯克真確保了資金，還是想「空手套白狼」？

周二，馬斯克在推特上突然宣布，有意以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化，並稱資金已經確保了，引發市場譁然。主流媒體詢問了至少 16 家金融機構或科技公司的內部人士，均被告知在馬斯克發推特之前沒有任何融資計劃或協議被鎖定。

馬斯克發布推特以來，再到周三 6 位特斯拉董事聯名發布聲明，證實上周就開啟了私有化討論的進程後，依舊沒有任何市場參與者或馬斯克本人說明槓桿收購資金的來源，引發公眾質疑馬斯克稱「資金已確保」是在說謊，特斯拉幾乎完全回吐了私有化推特發布以來的漲幅。

據路透社報導，特斯拉董事會也在向馬斯克尋求更多的私有化資訊，董事會確實對馬斯克的提議進行了多次討論，但他們尚未拿到詳細的融資計劃，或是具體由誰來提供私有化資金的資訊。

馬斯克當時表示，希望所有現有股東都能繼續持有私有化後的特斯拉股份，並承諾建立專向基金，包括員工在內的股東有權每隔六個月出售和購買公司股份。有分析指出，如果更多的現有投資者選擇繼續持有私有化後的股份，代表特斯拉需要籌集的收購資金更少。

投行開始爭搶上億美元顧問費

周四美股盤後的消息稱，特斯拉董事會計劃下周與一些金融顧問開會，正式確定一個流程來研究私有化提議，也可能成立一個特別委員會，由多位評估收購細節的獨立董事組成。

知情者還提到，董事會可能告訴馬斯克，由於公司準備評估他的私有化提議，所以他要迴避評估流程，還需要有一批獨立的顧問。

諮詢機構 Freeman Consulting Services 主管 Jeffrey Nassof 指出，多家銀行已開始爭搶給馬斯克或特斯拉公司提供私有化諮詢的顧問費。以特斯拉名義支付的費用可高達 9000 萬 - 1.2 億美元，給馬斯克單獨輔導可以賺取 3000 萬 - 5000 萬美元。如果提供債權融資的資金，可以獲得 5 億美元。

高盛也在最新研報中算了一筆帳，如果特斯拉採用 6 倍槓桿的傳統 LBO 收購方法，基於 2020 年 EBITDA 測算，特斯拉能獲得 21 億美元債權融資，還需要增加 400 億 - 470 億美元的股權融資。雖然會降低利息費用，但考慮到約 3.6 億美元的共識資本支出時，仍然不會得到正現金流。

高盛認為，如果沒有任何現有股東想要持有私有化後的股份，外部股權資本也沒有就位，意味著公司必須債權融資約 685 億美元，利息支出就高達 50 億美元，高於 EBITDA 預估。這表明，即使沒有資本支出，公司的現金流也將為負數，肯定不是任何槓桿收購投資者想看到的。

但與悲觀的高盛相反，科技風投機構 Loup Ventures 的創始合夥人 Gene Munster 上調了特斯拉私有化成功的可能性。周二接受採訪時，他還認為只有 1/3 的機率成功，周五認為機率是 50%。

他認為，今日爆出的新聞說明，馬斯克不想引入任何新的大股東參與私有化，自己也不會放棄現有控制權，私有化完成後仍將以持股 20% 成為最大股東。

馬斯克周二收盤前發給員工的內部郵件也指出，私有化目的不是為了給自己積累股權，也不是想轉手賣掉，「我的持股數量在私有化完成後不會有顯著改變」。