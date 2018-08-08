港股盤前—中港股市仍有上升空間 留意成交量能否配合

今天推介：留意中資劵商股，如中信（6030）、中金（3908）

1）受惠於 A 股創 26 個月以來最大單日升幅，港股週二大幅反彈接 429 點，重返 28000 以上。大市成交按日上升約 4% 至 890 億。滬深港通成交金額也上升約 4% 至 113 億；流向仍是淨流出，金額約 9 億。當中，騰訊（700）錄約 5 億淨流出。



板塊方面，內房股報復式反彈，發盈喜的恆大（3333）爆升 21%，同樣發盈喜的碧桂園（2007）也升 6.4%。教育、醫藥和物管股又重拾升勢，澳門博彩股也止跌回升。昨天公布佳績的中電（2）及恆生（11）也強勢。表現較差的是內地電力股而已。藍籌股 48 升 1 跌 1 持平，萬州（288）是唯一下跌的成份股。做空方面，佔大市成交下跌至 13.6%，仍屬高水平。牛熊証街貨最新比重為 40:60，重貨區方面，熊証重貨區在 28550-28649，牛証重貨區則不變在 27500-27599。

簡評：傳媒普遍把首批 14 隻養老目標基金獲批文的消息，和 A 股昨天的爆升拉上關係；當然這又是無從考證的。平常心而論，養老目標基金即使入市，是不是真的能充當救世主？筆者對昨天升市的看法是，A 股積弱太多，借小小利好憧憬而強力後抽而已。當然，主觀意願仍是想 A 股能轉勢，好讓美帝收口。



官媒人民日報發文批評蘋果（見第 2 點），中方是絕對有籌碼，和美方在貿易戰上討價的。另外，值得一提的是 A 股昨天的成交額沒有大升，近月的反彈也往往是曇花一現，固升勢能否持續實屬難料。上證連續兩天跌破 2700 點即反彈，此位不容有失。港股的大升也應驗了筆者昨天的標題「望北打卦」。但和 A 股一樣是沒有成交配合。



內房的暴升妨如近日的監控令獲撤回，不排除有放空盤平倉令升勢放大。積弱的內地劵商股反而有留意價值；若市況真的能轉旺，此板塊有極大反彈空間。同樣的理論也適用於內銀和內險板塊。執筆時道指又再因企業業績而造好，回看已公布業績的港股藍籌大多也不失禮，約十倍的市盈率實在便宜；若投資者能把目光放回基本因素，恆指是大有條件擺脫活在 A 股下，來個否極泰來的。

2）美國業績期進入最後階段，在已發布成績表的公司中，約五分之四表現超越預期，受惠於強勁的企業業績，美股三大指數週二繼續造好。道指三連升，收升 127 點或 0.5%。標指則四連升，上漲 0.28% 而納指更六連升，揚 0.31%。



但蘋果逆市跌近 1%，旨因人民日報發文，建議蘋果如果希望在貿易衝突裡，持續從中國市場獲利，企業必須做更多事情與中國當地人民分享經濟蛋糕。紐約期油上升 0.2%。十年期國債債息最新為 2.977%。港股 ADR 上升 115 點，相當於恆指 28363 點水平。

3）個股消息 ：

華虹半導體（1347） - 公布截至 6 月底止，第二季盈利按年增長 33.3% ；公司預期，第三季銷售收入按季增長 3% 至 4%，按年增長 13% 至 14%，預計毛利率約 32% 至 33%。

4) 新股訊息 ：

中國鐵塔 （788）今天開始買賣。昨天暗盤收報 $1.24，比招股價低 1.6%。

百濟神州 (6160）今天開始買賣，暗盤價收報 105 元，較招股價 108 元跌 2.78%。

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